ROVERETO. Il Natale a Rovereto si accende tra acrobazie sospese, giochi di luce e richiami al Futurismo. Piazza Rosmini ha ospitato oggi, sabato 21 novembre, la tradizionale cerimonia di accensione del grande albero naturale, appuntamento che ha dato ufficialmente il via al programma «Rintocchi di Luce. Natale a Rovereto».

La serata ha coinvolto cittadini e visitatori, con la partecipazione della sindaca Giulia Robol e del vicepresidente della Provincia Achille Spinelli. Ad accompagnare l'accensione è stato uno spettacolo di danza verticale realizzato in collaborazione con Oriente Occidente. La performance, intitolata «Corpi celesti, geometrie del vuoto», è stata ideata da Wanda Moretti e portata in scena dalla compagnia Il Posto Danza Verticale.

Protagonisti i danzatori Margherita Bordoni, Enrico Lugato, Federica Rizzo e Marco Scremin, accompagnati dalle musiche per sax e live electronics del Marco Castelli Small Ensemble.

Al termine dell'esibizione, l'attenzione si è spostata sull'accensione dell'albero e sulle proiezioni luminose che hanno trasformato il centro storico. Sono 16 le facciate dei palazzi coinvolte nel photomapping ispirato all'universo artistico di Fortunato Depero, con un progetto firmato dal lighting show designer Mariano De Tassis.

Le architetture, a partire da Palazzo del Bene, si sono trasformate in superfici animate da geometrie, forme e invenzioni grafiche legate all'artista roveretano. Un percorso visivo fatto di tonalità calde, rossi intensi e riflessi dorati, pensato per intrecciare l'identità futurista della città con le atmosfere delle festività.