ROVERETO. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha pubblicato la gara per i lavori di realizzazione del nuovo collegamento viario previsto tra la statale 12 del Brennero con viale Caproni a Rovereto, la cosiddetta bretella della Mira. Un’opera finanziata dalla Provincia autonoma di Trento, gestita dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche e progettata in delega dal Comune di Rovereto.



“L’obiettivo del nuovo collegamento viario nel territorio di Rovereto tra la statale 12 e viale Caproni è creare un asse di attraversamento est-ovest per alleggerire il traffico della zona industriale. Un intervento importante quindi per migliorare l’assetto complessivo della viabilità della Città della Quercia e della Vallagarina, in un’area strategica per l’economia e le attività delle imprese, generando allo stesso tempo benefici per tutti gli utenti della mobilità”, afferma il presidente Maurizio Fugatti.



Nell’ambito dei lavori è infatti prevista la realizzazione di due rotatorie, di un sottopasso ciclopedonale e di un passaggio dedicato alla fauna selvatica, garantendo inoltre elevati standard di sicurezza e illuminazione.



"L’avvio della gara per la bretella della Mira segna un passo decisivo e concreto per la viabilità di Rovereto. Quest’opera, frutto di una proficua sinergia tra la progettazione del nostro Comune e il supporto della Provincia, darà un nuovo respiro alla zona sud di Rovereto, in particolare la zona industriale e l'abitato di Marco, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la sicurezza. È un tassello fondamentale nel nostro piano di modernizzazione della città che migliorerà l'intera qualità della mobilità urbana ed extraurbana, rendendo i collegamenti più fluidi e sicuri per tutti", afferma la sindaca di Rovereto, Giulia Robol.



L’asse stradale oggetto dell’intervento si estende per circa 760 metri, ovvero la distanza tra i centri delle due nuove rotatorie previste. La piattaforma stradale ha una larghezza totale di 10,50 metri, mentre la carreggiata, larga 7,50 metri, è composta da due corsie di 3,75 metri ciascuna, affiancate da banchine laterali di 1,50 metri.