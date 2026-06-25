ROVERETO. Una 26enne è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Rovereto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è scattato nella notte del 23 giugno durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti della Squadra Volante.

I poliziotti hanno notato la giovane uscire con atteggiamento sospetto da un'abitazione già da tempo monitorata. A insospettire gli agenti sono stati il forte nervosismo mostrato dalla ragazza e alcune tracce di polvere bianca presenti sulla borsa. Durante il controllo la 26enne ha consegnato spontaneamente una busta contenente oltre 24 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Sono quindi scattate le perquisizioni in due abitazioni nella disponibilità della giovane, eseguite dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra di Polizia Giudiziaria. All'interno degli immobili sono stati sequestrati altri bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle attività la donna è stata arrestata. L'autorità giudiziaria ha già convalidato il provvedimento nella giornata odierna. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.