ROVERETO. È in cima alla lista delle priorità dell'amministrazione roveretana, almeno per quanto concerne gli edifici scolastici. La ristrutturazione della scuola primaria "Gandhi" al Brione ha la massima attenzione da parte del Comune che ha deciso di avviare l'iter per la progettazione del corposo intervento. L'edificio, infatti, necessita di urgenti lavori di riqualificazione sismica ed energetica: «L'immobile necessita di interventi organici volti ad adeguarne gli standard prestazionali e di sicurezza alle vigenti disposizioni normative, garantendo al contempo la continuità dell'attività didattica e l'accesso ottimale alle linee di contribuzione pubblica dedicate. Nel panorama complessivo dell'intervento di riqualificazione, la struttura risulta bisognosa di opere strutturali e termiche che necessitano di essere assistite, sul piano della copertura economica, da apposita contribuzione pubblica provinciale».In realtà, sono due gli interventi che l'amministrazione comunale è intenzionata a progettare e attuare, separando la riqualificazione sismica da quella energetica. L'intervento sismico e strutturale andrà a «incidere prevalentemente sulla sicurezza statica, sulla salvaguardia della pubblica incolumità e sulla risposta dell'edificio alle sollecitazioni sismiche», dunque si punta a mettere in campo «lavorazioni e verifiche concentrate sugli elementi portanti, fondali, nodi e vincoli strutturali del fabbricato». L'urgenza energetico-termica, invece, «incide sul comfort abitativo, sul benessere termo-igrometrico indoor, sul contenimento dei consumi e sulla sostenibilità ambientale generale dell'edificio»; le lavorazioni saranno concentrate «sull'involucro edilizio opaco e trasparente, sui sistemi di coibentazione, sull'abbattimento dei ponti termici e sulle dotazioni impiantistiche e tecnologiche».

La decisione dell'amministrazione di suddividere l'intervento in due distinti cantieri, rinviando a una fase successiva un'eventuale sovrapposizione delle lavorazioni, è determinata essenzialmente da ragioni temporali. L'operazione, infatti, dovrà attenersi inderogabilmente alle esigenze del plesso scolastico, pertanto si potrà lavorare solamente in estate, durante le vacanze di scolari e docenti. Ne serviranno due, di estati, secondo le previsioni dei tecnici, per portare a termine la riqualificazione nel proprio complesso ovvero dal punto di vista sismico ed energetico. «Considerata la complessità delle lavorazioni, si prefigura la necessità operativa di dar corso ai lavori durante la stagione estiva (a plesso chiuso) - sottolinea l'amministrazione comunale -. Stante l'articolazione delle opere, l'intervento complessivo potrà trovare naturale sviluppo su due distinti periodi estivi: in una stagione estiva si potrà prefigurare la sistemazione sismica e nell'altra la riqualificazione energetica (o viceversa, in funzione delle priorità e delle finestre di finanziamento). Per quanto concerne la garanzia di continuità scolastica, l'autonomia delle singole unità minime assicura che, al termine di ciascuna finestra estiva, il cantiere possa essere chiuso restituendo l'edificio alla comunità scolastica in condizioni di piena agibilità, sicurezza e conformità normativa, senza interferire con l'avvio e lo svolgimento del regolare anno scolastico».

L'amministrazione comunale di Rovereto ha dato avvio all'iter per la stesura degli elaborati tecnici, fase propedeutica anche alla presentazione della domanda di contributo provinciale che potrà avvenire separatamente fra le due tipologie di intervento oppure congiuntamente. «Tale impostazione garantisce la massima elasticità, scongiurando il rischio che eventuali criticità, rimodulazioni di spesa o carenze di copertura su una singola componente possano inficiare o bloccare la candidatura e l'ammissione a finanziamento dell'altra».

Nei giorni scorsi sono stati individuati i professionisti che si occuperanno delle varie fasi relative alla riqualificazione sismica: alla New Engineering è stato commissionato il rilievo laser scanner e le prove sulle strutture esistenti per determinare la vulnerabilità sismica dell'edificio mentre l'ingegnere Arturo Maffei (Studio Artecno) si occuperà del progetto di fattibilità. Per quanto concerne la parte energetica, l'ingegnere Giacomo Codroico svolgerà la diagnosi energetica e l'ingegnere Tommaso Visintainer redigerà il progetto di fattibilità. Il Comune spenderà in totale oltre 160mila euro di incarichi tecnici.