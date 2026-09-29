ROVERETO. Grave incidente questa mattina nella zona industriale di Rovereto, dove un uomo è stato investito mentre si trovava in via Fornaci. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 54 anni, che ha riportato ferite giudicate gravi. Immediata la richiesta di intervento ai soccorritori, arrivati sul posto per prestare le prime cure al ferito.

Considerate le condizioni dell’uomo, è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso con l’équipe medica d’emergenza, chiamata a supportare le operazioni sanitarie.

In via Fornaci sono arrivati anche i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire le circostanze in cui si è verificato l’incidente.