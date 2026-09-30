ROVERETO. Come restare umani nell’epoca dell’intelligenza artificiale, mettendo al centro le relazioni e la capacità di ascolto? È il tema dell’incontro in programma venerdì 2 ottobre alle 18 nella Sala del Centro Pace di Rovereto, in via Vicenza 5, nell’ambito della Settimana dell’Accoglienza 2026, dedicata quest’anno al tema «Sicurezze: vivere la comunità».

Protagonista della serata sarà Adriano Sella, autore del saggio «Restare umani. Fra intelligenza artificiale e intelligenza relazionale», con prefazione del professor Leonardo Becchetti. Un confronto che parte dalle trasformazioni legate alle nuove tecnologie per interrogarsi soprattutto sul ruolo che continuano ad avere i rapporti tra le persone.

Al centro del dialogo ci saranno infatti relazioni, corresponsabilità e ascolto. L’intelligenza relazionale viene proposta come risposta alla «freddezza dei dati» e come strumento attraverso il quale costruire legami capaci di offrire sicurezza alle persone e rafforzare la comunità.

L’appuntamento sarà gratuito e aperto a tutti e non vuole limitarsi alla tradizionale formula della conferenza. Il pubblico sarà invitato a partecipare al confronto portando esperienze, preoccupazioni, domande e proposte, con l’obiettivo di trasformare la serata in un momento di partecipazione e crescita collettiva.







L’intervista sul giornale in edicola e sull’edizione digitale.