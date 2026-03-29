ROVERETO. Nella notte tra martedì e mercoledì, cinque ladri hanno impiegato soli 40 secondi per forzare la porta del negozio "Punto autoricambi" in via Maioliche e rubare la cassa automatica. Usando un carrellino preso sul retro del negozio, l'hanno trasportata lungo il Leno fino a una zona verde vicino al ponte ferroviario, dove l'hanno scassinata con un piede di porco, fuggendo poi con circa 500 euro di bottino.



Il colpo, organizzato con tre complici a fare da palo e due in azione, è risultato magro rispetto agli sforzi: i danni ammontano invece a oltre 8.000 euro per la cassa distrutta, più il costo della riparazione della porta. I proprietari, avvisati dall'allarme scattato poco prima delle 3, sono arrivati sul posto quando i ladri erano già spariti, ma le telecamere hanno ripreso l'intera scena.

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