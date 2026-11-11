ROVERETO. Luis Vela conserva la cintura Wbc International dei pesi superleggeri. Il pugile roveretano ha difeso con successo il titolo conquistato lo scorso maggio, battendo per ko l’azero Fuad Tarverdi all’ottavo round sul ring della Ülker Sports Arena di Istanbul.

Il successo è arrivato al termine di un incontro combattuto, nel quale Vela ha dovuto reagire a un momento difficile: nella seconda ripresa è finito al tappeto, ma è riuscito a riprendere il controllo del match fino a chiuderlo prima del limite.

Classe 2006, il ventenne si allena con il tecnico Fabjan Thika alla House of Boxing di Trento. La vittoria contro Tarverdi gli consente di guadagnare punti importanti nel ranking mondiale professionistico e di avvicinarsi a sfide con avversari di livello ancora più alto.

A congratularsi con il pugile è l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi: «Una nuova dimostrazione di classe, tecnica e temperamento». L’assessore sottolinea il valore mentale, tattico e caratteriale della disciplina e ringrazia Vela per aver regalato al Trentino «un nuovo alloro intercontinentale», augurando a lui e al suo allenatore nuovi successi.