ROVERETO. Grandi disagi all'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, dove un guasto ha interessato le due Tac, costringendo a trasferire alcuni pazienti negli ospedali di Arco e Trento. Secondo quanto appreso, nella giornata di ieri, 30 giugno, è saltata anche una risonanza magnetica, mentre oggi sono saltae due Tac.

Asuit conferma che si sono verificati disservizi sui due tomografi computerizzati del presidio ospedaliero di Rovereto. Le apparecchiature sono già al vaglio delle ditte produttrici, mentre sono in corso verifiche tecniche per individuare le cause dei malfunzionamenti e procedere al ripristino nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, spiega Apss, la continuità dell'assistenza diagnostica viene garantita attraverso le strutture del Dipartimento di Scienze radiologiche e Imaging medico, con l'obiettivo di limitare al minimo i disagi per i pazienti.

Fino al completo ripristino delle due Tac del Santa Maria del Carmine, gli esami urgenti e quelli programmati saranno effettuati nelle altre strutture della rete radiologica provinciale, in particolare negli ospedali di Arco e Trento.