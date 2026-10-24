TRENTO. Ergastolo anche per la Corte suprema di Cassazione. La condanna al carcere a vita per Chukwuka Nweke, 40 anni, è diventata definitiva. A poco più di tre anni dal brutale omicidio di Iris Setti - la donna di 61 anni uccisa a mani nude la sera del 5 agosto 2023 al parco Nikolajewka di Rovereto - la vicenda giudiziaria è chiusa.



E l’impianto accusatorio è stato confermato in tutti e tre i gradi di giudizio: il nigeriano è stato condannato per omicidio volontario aggravato dalla rapina e violenza sessuale. Ora si apre un altro capitolo della tragica vicenda, che è quello legato all’indennizzo previsto da una legge del 2016 per le vittime di reati intenzionali violenti.



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