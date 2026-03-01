ROVERETO. La fila di gente fuori dal negozio, ieri mattina, non poteva passare inosservata. Impossibile, visto che la coda arrivava quasi fin sulla strada, scendendo dalla scalinata in ferro che conduce al piano rialzato del piccolo centro commerciale di Sant'Ilario, sopra il supermercato Eurospar.



Un serpentone di persone dirette al "Fantasia Store", il punto vendita specializzato in giochi da tavolo, di ruolo, carte collezionabili, libri, fumetti, Manga, modellismo, Lego e tutto ciò che ha a che fare con il fantastico mondo del divertimento "fai da te".



Un'attività nata in piccolo, una dozzina di anni fa, e cresciuta esponenzialmente - anche e soprattutto grazie all'e-commerce - fino a diventare un punto di riferimento noto in tutta Italia. Oltre al negozio fisico di Sant'Ilario, l'attività commerciale dispone di un magazzino a Trento sufficientemente grande da riuscire a far fronte a migliaia di ordini ogni mese.



L'iniziativa sorta per volontà di due appassionati di carte collezionabili, come si legge sul sito Internet, si è ingrandita fino ad arrivare a conquistare l'apertura, avvenuta negli ultimi due anni, di altri due punti vendita, nella zona di Padova e nel Veronese. Da qualche giorno, sui social, i responsabili del negozio roveretano stanno dando l'annuncio dell'avvio, per questo fine settimana, del primo "Outlet Nerd", una due giorni di svendite direttamente sul posto per liberare il magazzino e consentire ai gestori di rinnovare le proprie scorte.



Tanto è bastato per riuscire a catturare l'interesse di centinaia di persone che sabato 28 febbraio hanno raggiunto il piccolo centro commerciale roveretano, sulla strada per Trento, e si sono messe pazientemente in fila, in attesa di poter mettere piede dentro il negozio e dare sfogo alla propria voglia di shopping. A un certo punto la coda ha superato l'ora di attesa, ma nessuno ha dato il minimo cenno di lamentela. Variegatissima la tipologia di clienti: giovani coppie, papà con bimbi al seguito, mariti e mogli in età "senior", intere famiglie. E soprattutto, non solo roveretani e lagarini.



«Abitiamo nella zona fra Bologna e Ferrara - il racconto di due giovani -. Siamo venuti appositamente, poi ci faremo un giro nei dintorni. Non abbiamo un'idea precisa di ciò che vogliamo acquistare, giochi in scatola sicuramente, ma dipende da ciò che troveremo».



I più tenaci si sono presentati davanti alla porta del negozio ancor prima dell'apertura, riuscendo così a fare incetta di giochi scegliendo fra una vasta gamma di prodotti, e molti sono stati visti riscendere le scale con le borse piene generando la curiosità di residenti e passanti.



«Speriamo di riuscire a trovare ancora qualcosa sugli scaffali - l'auspicio di altri due giovani -. Siamo venuti apposta da Belluno per approfittare di questa svendita. Poi, già che ci siamo, ci faremo un giro per Rovereto».