ROVERETO. «Solo quando servono e solo se prescritti dal medico». È questo il messaggio che i dottori portano agli studenti delle scuole superiori di tutto il Paese grazie al progetto "One health. Una rete nazionale Fadoi (Federazione associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) per il contrasto all'antibiotico-resistenza".

Nella settimana mondiale per l'uso consapevole degli antibiotici, è intervenuta ieri al Don Milani la dottoressa Lorenza Lenzi, dirigente medico del reparto di medicina interna del Santa Maria del Carmine. Gli studenti dell'unica scuola in Provincia di Trento che offre l'indirizzo "Servizi alla sanità e assistenza sociale", e un parallelo corso per la qualifica di Operatore socio sanitario, sono stati invitati a riflettere sulla prevenzione, le buone pratiche, l'igiene e la corretta gestione delle terapie antibiotiche. «L'antibiotico-resistenza è un fenomeno naturale di adattamento batterico drammaticamente accelerato dall'uso scorretto dei farmaci - ha spiegato la dottoressa Lenzi agli studenti -. I batteri possiedono grande variabilità genetica e sviluppano meccanismi di sopravvivenza. La somministrazione di antibiotici esercita una pressione selettiva: i farmaci uccidono i ceppi sensibili e la flora normale, lasciando campo libero alla moltiplicazione dei ceppi resistenti. L'Italia spicca tra i Paesi europei con il più alto consumo di antibiotici, tanto che fino a quattro cittadini su dieci ricevono almeno una prescrizione annua».

La prima arma per tentare un'inversione di rotta è in realtà anche la più semplice. «Per spezzare la catena delle infezioni servono strategie congiunte che partono dall'igiene di base - ha proseguito la dottoressa -. Fin dalle intuizioni del dottor Ignac Semmelweis del 1847, il lavaggio delle mani si conferma la difesa principale. Se le mani sono visibilmente sporche, l'Oms raccomanda frizioni di 40-60 secondi con acqua e sapone o di 20-30 secondi con soluzione alcolica».

Ma c'è in realtà un altro veicolo di trasmissione dei batteri, un oggetto che teniamo tutti continuamente tra le mani e raramente ci preoccupiamo di pulire. «Più del 50% dei telefoni è contaminato da batteri, quindi inconsapevolmente con i nostri smartphone diventiamo veicolo di trasmissione. Pensiamo al fatto che appoggiamo il telefono ovunque, lo portiamo in bagno e poi magari anche a tavola».

La resistenza dei batteri è causata dall'uso inappropriato o esagerato degli antibiotici sull'essere umano, ma anche dall'utilizzo in ambito veterinario e dalla dispersione di farmaci nell'ambiente. «In Cina era drammaticamente aumentata la resistenza a un particolare tipo di antibiotico - ha riferito la dottoressa - quindi ne è stato bloccato l'uso negli allevamenti. In seguito quella resistenza è crollata del 50%, questo dimostra che dobbiamo fare attenzione anche a quello che somministriamo agli animali negli allevamenti. Chi invece ha animali domestici deve sapere che i loro microbi non sono i nostri e quindi mantenere l'igiene è fondamentale».

E a proposito dell'attenzione che i professionisti del settore devono porre nella pratica quotidiana all'interno degli ospedali: «L'operatore sanitario deve avere le mani pulite e nude, cioè non deve portare monili o smalto sulle unghie e rispettare rigorosamente il lavaggio mani nell'attività al letto del malato per contenere la diffusione dei germi resistenti».

Molte sono le malattie causate da batteri resistenti, come le infezioni respiratorie, le infezioni del sito chirurgico, le infezioni del sangue o delle vie urinarie.

«Il paradosso del nostro secolo è che oggi torniamo a morire di infezioni - ha concluso Lenzi -. Una volta per combattere un germe bastava la penicillina, ora per tanti batteri non funziona più perché hanno fatto salti genetici e hanno cambiato il loro dna. La lotta all'antibiotico-resistenza deve essere un prioritario interesse perché abbiamo la responsabilità di contribuire non soltanto alla cura delle malattie, ma anche alla loro prevenzione. I giovani possono diventare ambasciatori della salute anche nelle loro famiglie, ricordando che l'antibiotico va assunto solo su prescrizione medica e sotto stretto controllo, rispettando dosaggi e durata di trattamento e, infine, non va smaltito nell'ambiente».