NORIGLIO. Un grosso masso si è staccato da una parete rocciosa ed è precipitato lungo il versante, finendo sulla carreggiata di via dei Cimbri, a Rovereto, la strada che collega la frazione di Noriglio alla località Zaffoni.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri ed è stato osservato da un testimone. Durante la discesa, il masso, del volume di circa 0,3 metri cubi, ha abbattuto alcuni alberi prima di attraversare la strada. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone o veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Rovereto, il Servizio geologico della Provincia e la Polizia locale. Le verifiche sono state effettuate anche con l'ausilio di un drone per valutare le condizioni del versante e il rischio di ulteriori distacchi.

In via precauzionale, via dei Cimbri è stata chiusa al traffico e ai pedoni, in attesa delle verifiche e delle operazioni di disgaggio. La chiusura non impedisce comunque l'accesso alle abitazioni e alle attività della zona. La località Zaffoni resta raggiungibile attraverso Saltaria.