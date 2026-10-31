ROVERETO. «Rintocchi di luce - Natale a Rovereto 2026». Questo il nome ufficiale dell'evento natalizio promosso dal Comune in collaborazione con l'Apt e il consorzio Rovereto In Centro, che prenderà il via venerdì 20 novembre e proseguirà fino al 6 gennaio 2027.

In attesa di svelare il palinsesto e l'intero programma, «la prima importante novità – annunciano da Palazzo Pretorio – riguarda il mercatino di Natale, un'esperienza autentica e diffusa nel cuore del centro storico. La gestione dei mercatini è affidata al consorzio e conterà 25 espositori, con un'area espositiva che, per dimensioni e configurazione delle strutture, equivale a circa 40 casette tradizionali, dislocate nel centro storico».

«Quest'anno il Comune ha impostato le linee guida chiare fin dalla fase di bando, definendo una numerica minima di casette, criteri di qualità per la tipologia merceologica e per gli allestimenti – afferma l'assessora a Cultura e Turismo Micol Cossali –. L'obiettivo è offrire un mercatino di Natale tipico e conviviale, in linea con la miglior tradizione natalizia trentina e capace di assicurare una numerica di casette e una qualità dell'offerta all'altezza della nostra città. Siamo riusciti ad ampliare la presenza degli espositori e ad alzarne il livello qualitativo, rispondendo alle aspettative della cittadinanza e dei visitatori. Vogliamo offrire a tutti la possibilità di vivere la tradizione del Natale e riscoprire le suggestioni del nostro territorio attraverso un percorso d'eccellenza, condividendo la gioia dei giorni di festa nei luoghi più belli e caratteristici del nostro centro storico».

Il mercatino si snoderà tra via Roma, via Tartarotti e le piazze Erbe e Malfatti, coinvolgendo anche via Mercerie, la via delle botteghe storiche, che farà da collegamento tra le diverse aree, creando un itinerario continuo.

«Quest'anno insieme al Comune siamo riusciti a trovare un modo nuovo per organizzare il Natale – spiega il presidente del consorzio Giancarlo Cipriani –. Il bando che è stato pubblicato nei tempi corretti, e di conseguenza l'aggiudicazione, ci ha permesso di iniziare fin dal mese di giugno la collaborazione quasi quotidiana con l'amministrazione per poter preparare al meglio l'evento più importante della nostra città. Abbiamo fin da subito condiviso idee, proposte, espositori, fornitori e molto altro: tutto questo ci ha consentito di riportare nuovamente a Rovereto un Natale di eccellenza che sarà vissuto e goduto dai nostri cittadini e dai numerosi turisti che ci verranno a visitare».

Un mercatino, assicurano dal Comune, dove scoprire e degustare il meglio delle eccellenze locali. «Una proposta che comprende creazioni artigianali uniche, prodotti tipici e uno spazio dedicato alla somministrazione e alla degustazione delle specialità enogastronomiche della nostra tradizione e del territorio. Nelle caratteristiche casette in stile alpino, addobbate a festa, la proposta sarà ricca e variegata, capace di coniugare artigianato, tradizione e sapori.

Lungo via Roma, ad esempio, si alterneranno espositori con creazioni artigianali e prodotti naturali, tra cui berretti e calze in lana di alpaca, decorazioni natalizie fatte a mano, oli essenziali e prodotti erboristici, accanto ad espositori che proporranno vendita e somministrazione di prodotti enogastronomici di qualità: bretzel e dolci austriaci, waffle, il dolce tipico ungherese kürtoskalács, cibo tirolese e prodotti locali.

In via Tartarotti spazio all'area food: la cucina bavarese, il tortel di patate, le proposte della cucina classica di Natale e della tradizione trentina. Non mancherà, ovviamente, il vin brulè, tipico del periodo natalizio, pronto per scaldare i visitatori e da abbinare alle castagne.

Infine, piazza Erbe ospiterà produttori e realtà d'eccellenza del territorio, con una proposta che valorizza le materie prime locali e le specialità della tradizione trentina: le grappe Marzadro, le bollicine Trentodoc, i vini di Madonna delle Vittorie, olio e panettoni di Diciotto Lune, i formaggi del Trentino del Consorzio Trentingrana, la salsa dell'orso di Lunelli Specialità Alimentari, la birra artigianale del Birrificio Impavida e i panettoni artigianali di Panificio Moderno.

A completare il percorso, in piazza Malfatti troverà spazio un'area interamente dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con la Casa di Babbo Natale, pronta ad accoglierli tra laboratori tematici e momenti di animazione. L'area si arricchisce anche di un allestimento esterno fiabesco con giochi creativi in legno sempre fruibili».

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre l'area del polo gastronomico sarà accessibile dalle 10 alle 20 dal lunedì al giovedì e fino alle 20.30 nei weekend e nei festivi.

La Casa di Babbo Natale sarà aperta tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30, nei weekend dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30.