ROVERETO. Un uomo di 49 anni è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato eseguito ieri pomeriggio dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rovereto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo nei pressi della propria abitazione. Secondo quanto ricostruito, avrebbe mostrato un nervosismo ritenuto immotivato, elemento che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno rinvenuto circa 4,5 chilogrammi di cocaina e 2 chilogrammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.

Da una prima stima, il valore di mercato della droga sequestrata potrebbe aggirarsi intorno ai 400mila euro. Il 49enne è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Trento, a disposizione della Procura della Repubblica di Rovereto.