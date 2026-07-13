ROVERETO. Un luogo dedicato alla natura, al benessere e alla memoria. A Progetto Manifattura è stato inaugurato lo Spazio biofilico, un'installazione temporanea voluta da Trentino Sviluppo per ricordare Lorenzo Leonardelli, il collega scomparso prematuramente in un incidente stradale nel luglio 2025, a soli 34 anni.

Alla cerimonia, svoltasi venerdì 10 luglio, hanno partecipato i familiari, gli amici e i colleghi. Il nuovo spazio nasce da un'idea che lo stesso Lorenzo Leonardelli aveva proposto poco prima della sua scomparsa: creare un piccolo giardino urbano all'interno del polo tecnologico di Rovereto, destinato al relax, alla socializzazione e al contatto con il verde per lavoratori, ricercatori e aziende.

«Lorenzo Leonardelli era un professionista capace di coniugare competenza e dedizione con una grande attenzione alle relazioni umane», ha ricordato il presidente di Trentino Sviluppo, Giuseppe Consoli. «Con questo progetto vogliamo trasformare la sua idea in un luogo vivo e condiviso, che continui a raccontare il suo modo di guardare al futuro».

Realizzato nella corte interna della storica Manifattura Tabacchi, di fronte all'Edificio delle Zigherane, lo Spazio biofilico è stato concepito come un piccolo "rifugio climatico", pensato per ridurre l'effetto isola di calore e sostituire le automobili, ora ospitate nel parcheggio sotterraneo, con un'area verde a favore della biodiversità e della qualità degli spazi.

Il progetto si ispira alla filosofia del pocket garden, ovvero un giardino urbano di dimensioni contenute, e prende il nome dal termine "biofilia", che richiama il legame tra uomo e natura. Il giardino, progettato dallo Studio Frassinago di Bologna e realizzato dalla Giardineria Natura Creativa, ospita alberi come lecci, peri ornamentali e alberi pagoda, oltre a siepi e fioriture con iperico, gerani e pervinche.

L'iniziativa è stata completata anche da una seconda installazione in legno, realizzata da 16 giovani aspiranti architetti e designer provenienti dall'Italia e dall'estero durante un workshop residenziale organizzato dall'associazione Camposaz, contribuendo a rendere ancora più significativo il ricordo di Lorenzo Leonardelli attraverso uno spazio pensato per essere vissuto quotidianamente.