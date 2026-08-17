ROVERETO. Sarà ancora Nadia Battocletti una delle grandi protagoniste del Palio Città della Quercia. Martedì 8 settembre la fuoriclasse trentina di Cavareno correrà i 1500 metri del meeting di Rovereto, appuntamento che al momento rappresenta l’ultima gara prevista nella sua straordinaria stagione 2026. Da oggi, lunedì 17 agosto, è inoltre aperta la prevendita dei biglietti.

La 26enne delle Fiamme Azzurre arriverà a Rovereto dopo essere stata grande protagonista dei Campionati Europei di Birmingham, dove ha conquistato due ori nei 5.000 e nei 10.000 metri, ripetendo la doppietta già firmata a Roma nel 2024. Sono così diventati sette i titoli europei di Nadia Battocletti, considerando anche i successi nel cross del 2024 e 2025 e quello su strada della primavera 2025.

Un palmarès al quale si aggiungono l’argento olimpico di Parigi 2024 nei 10.000 metri, le due medaglie conquistate ai Mondiali di Tokyo 2025 – argento nei 10.000 e bronzo nei 5.000 – e il titolo mondiale nei 3.000 metri indoor ottenuto nel marzo scorso.

Il rapporto tra Battocletti e Rovereto è già ricco di risultati importanti. Nel 2025, proprio nei 1.500 metri del Palio, la trentina aveva mancato per appena quattro centesimi il record italiano di Sinta Vissa, fermando il cronometro vicino al 3’58”11 della primatista. Nel 2021 aveva invece conquistato allo Stadio Quercia il titolo italiano assoluto.

Come anticipato dal padre e allenatore Giuliano Battocletti, saranno tre gli appuntamenti dell’atleta nel finale di stagione. Dopo Chorzow e Bellinzona, il Palio Città della Quercia rappresenterà dunque l’atto conclusivo del suo 2026.

A Rovereto sarà presente anche Andy Diaz, reduce dal titolo europeo nel salto triplo conquistato con la misura di 18,15 metri. Una prestazione che ha permesso all’azzurro di migliorare ancora il primato italiano e di salire al quarto posto della graduatoria mondiale di tutti i tempi, avvicinandosi al record di Jonathan Edwards.

Nei prossimi giorni sarà completato il cast della 62ª edizione del Palio Città della Quercia, inserito nel Continental Tour Silver di World Athletics. Il meeting sarà trasmesso anche in diretta su RaiSport, dalle 20 alle 22.15.

Da oggi, lunedì 17 agosto, è intanto aperta la prevendita dei biglietti per l’accesso allo Stadio Quercia. Il prezzo intero è di 20 euro, mentre per i tesserati Fidal è previsto uno sconto del 50%, con ingresso a 10 euro. I nati dal 2007 in poi potranno invece ottenere il biglietto gratuitamente.