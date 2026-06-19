ROVERETO. Il Questore di Trento ha disposto l'espulsione di un cittadino marocchino di 28 anni, ritenuto socialmente pericoloso e già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rovereto, che nella notte lo hanno accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.



Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, il giovane era stato più volte denunciato e arrestato negli ultimi anni sia dagli agenti della Polizia sia dai carabinieri per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.



Negli ultimi tempi il ventottenne si sarebbe reso protagonista di ulteriori episodi che hanno destato preoccupazione in città. Tra questi vengono segnalate condotte moleste nei confronti di giovani donne, aggressioni e piccoli furti commessi all'interno di esercizi commerciali di Rovereto.



Alla luce dei precedenti e della valutazione sulla sua pericolosità sociale, il Questore ha disposto la misura dell'espulsione con accompagnamento presso un centro di permanenza per i rimpatri. Da lì verranno avviate le procedure previste per il rimpatrio nel Paese d'origine.