ROVERETO. Sono entrati in azione della notte fra domenica 4 gennaio e lunedì, hanno superato gli ostacoli fisici (il cancello e una gabbia che delimita la zona) e hanno scavato un buco di circa 40 centimetri in un muro del locale caldaia. E hanno utilizzato quel pertugio per introdursi al centro commerciale e mettere a segno il furto al negozio di gioielli Stroili. Il bottino è di 30 mila euro.



Per entrare all'interno del centro commerciale hanno scelto la zona posteriore. Zona che si affaccia su una stradina che si fatto è utilizzata solo dai clienti del centro commerciale e quindi sulla ferrovia. Una zona, quindi, poco se non per nulla frequentata nelle ore notturne.



Approfittando di questi i malviventi si sono messi in azione riuscendo a superare gli ostacoli fisici fra loro e il bottino e quindi entrando nella struttura attraverso il muro. Quindi il furto e la conseguente fuga nella notte. Una volta scoperto il furto, sul posto è intervenuto il personale del commissariato di polizia di Rovereto che ha fatto tutti gli accertamenti del caso alla ricerca di qualsiasi elemento che possa essere utile per risalire all'identità dei ladri.