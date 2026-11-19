ROVERETO. Un nuovo ristorante McDonald’s è in arrivo a Rovereto e porta con sé 43 opportunità di lavoro. La catena di ristorazione ha annunciato l'apertura delle selezioni per individuare il personale che sarà impiegato nella nuova struttura. Le candidature possono essere presentate online entro mercoledì 25 novembre 2026, attraverso il sito ufficiale dell'azienda.

La ricerca di personale rientra nel McDonald’s Job Tour, l'iniziativa itinerante dedicata alle assunzioni nei nuovi ristoranti e nelle strutture già operative sul territorio nazionale. La tappa di Rovereto è prevista nella seconda metà di novembre e consentirà ai candidati selezionati di sostenere colloqui individuali con i responsabili dell'azienda.

Per partecipare alla prima fase è necessario collegarsi al portale McDonald’s, compilare un questionario e allegare il proprio curriculum. Ai candidati ritenuti idonei verrà successivamente richiesto di completare un test finalizzato a individuare le caratteristiche personali e professionali. Chi supererà anche questa fase riceverà una convocazione con la data e l'orario del colloquio.

Tra le qualità ricercate figurano la predisposizione al lavoro di squadra, la disponibilità al contatto con il pubblico e la voglia di mettersi in gioco. L'azienda sottolinea inoltre le opportunità di formazione e crescita professionale, evidenziando che il 95% dei contratti di lavoro nella propria organizzazione è stabile.

Durante il Job Tour di Rovereto saranno presenti anche dipendenti dei ristoranti della zona, disponibili a raccontare la propria esperienza e a fornire informazioni sulle attività quotidiane e sulle possibilità di carriera.

Le 43 assunzioni previste a Rovereto si inseriscono nel piano nazionale di espansione di McDonald’s, che per il 2026 prevede l'ingresso di 5 mila nuovi lavoratori in tutta Italia.