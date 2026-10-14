ROVERETO. Si chiude dopo undici anni il contenzioso giudiziario sui danni provocati durante la costruzione del Mart di Rovereto. La Provincia autonoma di Trento e il Comune hanno raggiunto un accordo conciliativo che mette definitivamente fine alla causa civile avviata nel 2015 per recuperare i costi degli interventi di consolidamento della collina e di ricostruzione degli edifici di via Setteville, danneggiati durante i lavori di realizzazione del polo museale.

L’intesa arriva dopo un primo accordo, raggiunto nella scorsa primavera, tra la Provincia, l’impresa appaltatrice, la direzione lavori e altre parti private. In quell’occasione era stato riconosciuto all’amministrazione provinciale un risarcimento definito congruo, senza che ne fosse precisato l’importo.

Il nuovo accordo con il Comune di Rovereto non prevede alcun riconoscimento di responsabilità da parte delle amministrazioni coinvolte. Le spese legali saranno integralmente compensate, mentre il Comune contribuirà con 15mila euro alle spese sostenute dalla Provincia per la complessa consulenza tecnica d’ufficio effettuata durante il procedimento.

Si conclude così una lunga vicenda giudiziaria legata alla realizzazione del museo, attraverso una soluzione conciliativa che evita il proseguimento della controversia tra le due amministrazioni.