ROVERETO. È stata la volta di Mariavittoria Toniatti, 33 anni, di Rovereto, receptionist e mamma di Rachele e Marisol, al preserale di Rai1 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, da lei ribattezzato “Martino”. In gara con il fratello Giorgio, la sua «spalla destra», come lei stessa lo ha definito, le è toccato in sorte il pacco numero 14.

La partenza è ottima e la prima tornata di chiamate va bene, anche se non si centra l’opportunità di giocare per il superpremio con l’automobile. Il Dottore offre 37mila euro, che vengono rifiutati. Mariavittoria però ammette: «Questo per me è tanto, perché lavoro duro, per le bimbe è tosta: faccio un lavoro in cui guadagno poco e non è facile». Il fratello la invita a non accontentarsi e si prosegue.

Il pacco numero 4 e il ricordo del malore

Poi il discorso cade sul pacco numero 4, che riapre ricordi dolorosissimi: un’esperienza drammatica vissuta due mesi dopo la nascita di una delle figlie. «Il 4 sono stata male, ho avuto una tachicardia parossistica sopraventricolare due mesi dopo che è nata la bambina. È stato orribile. Ricordo e non ricordo, sentivo i medici che dicevano codice rosso e avevo i battiti a 310». La concorrente si commuove e scoppia a piangere: «È stata dura perché avevo appena partorito, volevo godermi la bambina ma non potevo. Per fortuna è andata bene».

Forse su consiglio indiretto di De Martino, decide di cancellare quel brutto ricordo e apre proprio il 4, che purtroppo conteneva il premio maggiore, 300mila euro. Arriva la proposta di cambio, rifiutata; l’offerta sale a 30mila euro, anch’essa respinta. Si procede a due pacchi per volta fino a un nuovo cambio, che questa volta Mariavittoria accetta. Nel suo 14 c’erano 50mila euro.

Il finale: rifiutati 50mila euro

Si arriva al gran finale con il pacco numero 20: da una parte 20mila euro, dall’altra 100mila. Lei chiede 75mila euro, il Dottore ne offre 50mila. «Io questi me li sogno», afferma, mentre il fratello Giorgio prova ancora una volta a sostenerla. Mariavittoria riflette su cosa potrebbe fare per le figlie: «Vorrei tanto iscrivere la bambina a scuola. Devo anche pensare che mi è arrivata un’opportunità. Sai cosa mi blocca? Non pensavo che mi chiamassero, non è una cosa che capita tutti i giorni».

Rifiuta e va avanti, ma il finale non è quello sperato: la concorrente trentina porta a casa 20mila euro, una soddisfazione forse non piena ma che fa parte del copione di una serata unica.

La risposta ai “leoni da tastiera”

Dopo la puntata, Mariavittoria Toniatti ha replicato sui social alle critiche: «Ho ricevuto tantissimi messaggi bellissimi, pieni di affetto e sostegno, ma purtroppo anche tante critiche e cattiverie. A chi ha avuto tanto da ridire su di me, sulle mie lacrime e sulle mie emozioni, vorrei dire una cosa: prima di giudicare, provate a fermarvi un attimo e a ricordarvi che non conoscete la vita, la storia e le difficoltà di una persona. Si può avere un’opinione diversa, ci mancherebbe, ma c’è modo e modo di esprimerla. Un po’ più di maturità, rispetto ed empatia non farebbero male a nessuno. Non tutti reagiamo allo stesso modo alle emozioni e questo non ci rende né deboli né sbagliati. Io sono tornata a casa con 20.000 euro, felice di quello che ho portato a casa e consapevole di quello che questa esperienza ha significato per me. E a chi mi ha criticata auguro sinceramente, se un giorno avrà la fortuna di vivere questa esperienza, di trovare la stessa emozione, la stessa fortuna e di tornare a casa con il sorriso. Perché la fortuna è bella quando arriva, ma l’umanità non dovrebbe mai mancare».

E ancora: «Vorrei dedicare un pensiero a tutte le persone che mi hanno sostenuta, che mi hanno scritto parole gentili, che hanno fatto il tifo per me e che hanno saputo guardare oltre qualche lacrima. A voi va il mio grazie più sincero».