ROVERETO. La Campana dei Caduti Maria Dolens entra nella filatelia italiana con un francobollo commemorativo che ne celebra il valore storico e il messaggio universale di pace. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, 20 luglio 2026, sul Colle di Miravalle, alla presenza dell'assessore provinciale Francesca Gerosa, del reggente della Fondazione Marco Marsilli, della sindaca Giulia Robol e delle autorità civili e istituzionali.

Per la Provincia autonoma di Trento si tratta di un riconoscimento di particolare rilievo. «L'emissione del francobollo dedicato a Maria Dolens valorizza un simbolo profondamente legato alla storia e all'identità del Trentino», ha dichiarato Francesca Gerosa, sottolineando come il progetto sia stato sostenuto insieme alla Fondazione Campana dei Caduti. L'assessore ha ricordato che, dopo il Centenario celebrato con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il messaggio di pace del Colle di Miravalle raggiunge ora un nuovo traguardo, confermando il ruolo della Fondazione nell'educazione alla memoria, al dialogo e alla convivenza tra i popoli.

Il reggente Marco Marsilli ha definito il francobollo il naturale completamento dell'anno del Centenario. Dopo la visita del Capo dello Stato e quella del cardinale Matteo Zuppi, ha osservato, il messaggio di Maria Dolens potrà ora entrare simbolicamente nelle case di tutta Italia attraverso una carta-valore destinata a viaggiare nel Paese e all'estero.

L'emissione rientra nel Programma delle carte-valori postali 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è l'unica prevista per il Trentino negli ultimi due anni. Il francobollo rappresenta così un ulteriore strumento di diffusione del significato della Campana dei Caduti, nata dal bronzo dei cannoni della Prima guerra mondiale e divenuta nel tempo un simbolo internazionale di pace e memoria condivisa.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la sindaca Giulia Robol, che ha ricordato come il francobollo contribuirà a portare nel mondo il messaggio di pace di Rovereto, il presidente della Comunità della Vallagarina Alberto Scerbo, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il momento centrale della mattinata è stato lo svelamento ufficiale del francobollo, seguito dai tradizionali cento rintocchi di Maria Dolens, dedicati ai caduti di tutte le guerre. Per l'occasione è stato inoltre attivato uno sportello temporaneo di Poste Italiane, dove i visitatori hanno potuto acquistare il francobollo e ottenere l'annullo filatelico speciale, mentre nel foyer della Fondazione è visitabile una mostra dedicata alla storia filatelica della Campana dei Caduti.