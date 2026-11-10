ROVERETO. Un investimento vicino al milione di euro per una piattaforma di chirurgia refrattiva all'ospedale di Rovereto, ma con dubbi sulla sua effettiva utilità per il servizio sanitario pubblico. È il caso sollevato dalla consigliera provinciale del Partito democratico Francesca Parolari, che con un'interrogazione depositata il 10 novembre chiede alla Giunta chiarimenti sull'acquisto dei laser VisuMax 800 e MEL 90 e sul loro futuro utilizzo.

La vicenda era già approdata in Consiglio provinciale nell'agosto 2025, quando era stata discussa la donazione da parte di un istituto bancario del laser a femtosecondi Zeiss VisuMax 800, del valore di circa 490mila euro più Iva. L'operazione comportava per l'Azienda sanitaria l'impegno ad acquistare e mantenere un secondo laser, necessario per completare la piattaforma. Nella risposta fornita nel novembre 2025, la Provincia aveva indicato una spesa prevista di circa 300mila euro più Iva.

La cifra effettiva per il secondo apparecchio è però salita a oltre 473mila euro, Iva e oneri compresi. Con la deliberazione del 25 giugno 2026, Asuit ha infatti avviato una procedura negoziata per acquistare il laser ad eccimeri MEL 90 dalla società Zeiss. A questa spesa si sono aggiunti altri 63.165 euro più Iva per kit e strumentario microchirurgico dedicato, con un'opzione che potrebbe raddoppiare l'importo negli anni successivi.

Al centro delle contestazioni c'è soprattutto la destinazione delle apparecchiature. Secondo quanto riportato nell'interrogazione, il progetto presentato nel 2024 puntava a trasformare l'Azienda sanitaria in un centro di eccellenza nazionale nella chirurgia refrattiva, offrendo trattamenti laser a pagamento, ma prevedeva anche prestazioni per patologie comprese nei Livelli essenziali di assistenza e interventi di femtocataratta.

Parolari contesta proprio quest'ultimo aspetto. Secondo la consigliera, le caratteristiche tecniche dei due laser e dello strumentario acquistato non consentirebbero di eseguire interventi di cataratta. Il VisuMax 800 sarebbe destinato alla chirurgia refrattiva corneale, mentre il MEL 90 interviene esclusivamente sul rimodellamento della cornea. Anche i kit acquistati sarebbero specifici per queste procedure.

Da qui il dubbio espresso nell'atto: l'investimento rischia di finanziare soprattutto prestazioni extra-Lea, effettuate a pagamento in regime di libera professione, anziché rispondere alle priorità della sanità pubblica. Una questione che, secondo Parolari, va valutata anche alla luce delle liste d'attesa per gli interventi di cataratta, per i quali l'Azienda sanitaria ricorre alla sanità convenzionata.

L'interrogazione chiede alla Giunta di chiarire chi abbia redatto e approvato la relazione clinico-progettuale alla base dell'acquisto e per quale ragione negli atti aziendali sia stato indicato un possibile utilizzo delle apparecchiature per la femtocataratta. La consigliera domanda inoltre se Provincia e direzione di Asuit fossero a conoscenza delle presunte incompatibilità tecniche prima di autorizzare le spese.

Tra le richieste anche i dati sui pazienti trentini con patologie corneali e refrattive comprese nei Lea inviati fuori provincia tra il 2023 e il 2025, i relativi costi e le garanzie affinché il nuovo servizio non sottragga spazi, personale medico e infermieristico alle prestazioni oculistiche ordinarie e urgenti.