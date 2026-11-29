ROVERETO. Oggi è un cucciolo di una manciata di settimane di vita, ma fra circa un anno potrà indossare le mostrine di agente della Polizia locale. L'amministrazione comunale roveretana ha dato il via libera all'arruolamento di un cane pastore per la formazione della prima Unità cinofila in servizio in città. Il cucciolo verrà acquistato in un allevamento specializzato del Modenese e se l'addestramento, che verrà svolto nel corso dei prossimi mesi, darà esito positivo, il cane diventerà a tutti gli effetti un agente della Locale. La ricerca del cane ha coinvolto gli uffici comunali e il Comando della Polizia locale che si sono attivati per reperire un cucciolo di pastore tedesco da acquisire e con il quale avviare il percorso di formazione e costituzione dell'Unità cinofila.

Una volta completato questo percorso l'Unità potrà essere utilizzata per le finalità previste dal regolamento approvato dal consiglio comunale. L'amministrazione roveretana ha deciso di affidarsi all'allevamento specializzato "Casa Romeo" di Davide Cantergiani con sede a Fiorano Modenese. Il piccolo di pastore tedesco presenta le caratteristiche idonee descritte dall'Istruttore cinofilo della Sipl, al prezzo complessivo di oltre duemila euro (2.147 euro), compresi gli esami diagnostici preventivi. Nell'offerta l'allevamento garantisce che se, all'esito degli esami, il cucciolo dovesse presentare delle problematiche che ne rendano impossibile la normale attività addestrativa, provvederà alla sua sostituzione con un altro esemplare, in base alle disponibilità.

La Sipl, la Scuola Interregionale di Polizia Locale dell'Emilia Romagna, Toscana e Liguria, fornisce con i suoi istruttori anche la formazione completa e il supporto in tutte le fasi di costituzione dell'Unità cinofila che sarà composta da un operatore della Polizia Locale, il conduttore, e il cane addestrato a svolgere compiti di supporto al servizio. La decisione di istituire la prima Unità cinofila della Polizia locale di Rovereto è frutto di un percorso durato alcuni anni e concluso il mese scorso con l'approvazione, da parte del consiglio comunale, dello specifico regolamento. Il pastore tedesco di fatto verrà allevato, oltre che addestrato, dagli agenti della Polizia locale che ne faranno un membro effettivo della loro squadra.

Ma la Polizia locale è impegnata, fra le altre attività, anche nell'educazione stradale adoperando le moderne tecnologie e sfruttando i social. L'obiettivo, infatti, è realizzare vari video informativi destinati soprattutto agli utenti della strada più giovani. Il primo è stato realizzato e pubblicato nelle scorse settimane. Tema trattato il corretto uso dei monopattini in città e le novità normative decise dal Governo. Protagonisti alcuni agenti della Locale che in maniera spigliata e dinamica si rivolgono ai ragazzi illustrando il modo corretto e sicuro di utilizzare il proprio monopattino. Il video è visibile sul canale Instagram del Comune di Rovereto.

(nella foto, un pastore tedesco in forza ad un’unità antidroga)