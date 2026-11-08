ROVERETO. Oltre 2.000 persone fra soci, studenti e pubblico hanno partecipato all’undicesima edizione del Festival Informatici Senza Frontiere, che si è chiusa ieri a Rovereto dopo tre giorni, dal 5 al 7 novembre. Il tema di quest’anno, «Ctrl+Alt+Human», era il rapporto fra intelligenza artificiale e libertà umana.

Il programma ha riunito più di 40 ospiti fra docenti universitari, ricercatori, imprenditori, giornalisti e artisti, fra cui Fosca Giannotti, Simone Pieranni, Teresa Numerico e Fabio “Kenobit” Bortolotti. Si è parlato degli effetti dell’IA sul mondo del lavoro, del peso degli algoritmi nelle decisioni, della competizione internazionale, delle questioni etiche e del costo ambientale dei data center.

Spazio anche ai linguaggi artistici. In apertura è andato in scena uno spettacolo di danza con il cane robot «KOPPELIA_giardino13». In anteprima mondiale è stato presentato «Gal», il film di Roberta Colombo e Nino Orto realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale e ispirato a quindici anni di reportage sul conflitto israelo-palestinese.

Grande attenzione ai giovani. Sono arrivati gruppi scolastici da Modena, Melfi, Parma, Valdagno e Pieve di Sacco, oltre a venti ragazzi selezionati con le borse di partecipazione da città come Messina, Torino e Bari e anche dall’estero. I laboratori andavano dalla creazione di immagini e musica con l’IA al riconoscimento di fake news e deepfake.

«Usiamo queste tecnologie per informarci e lavorare, ma sono loro a influenzare il nostro modo di pensare e le nostre scelte», spiega il presidente del festival Dino Maurizio. «Quest’anno abbiamo investito ancora di più nei laboratori per i ragazzi, perché educare alla consapevolezza digitale è fondamentale». Per Dalia Macii di Superflùo la sfida è «portare l’intelligenza artificiale fuori dagli ambienti specialistici», intrecciando divulgazione, arte e spettacolo.

Il festival è promosso da Informatici Senza Frontiere e dal Comune di Rovereto, a cura di Superflùo–dissonanze creative, e rientra nel percorso Eco Eventi Trentino.