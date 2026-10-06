ROVERETO. Viaggiavano in otto sul treno senza biglietto e, quando il capotreno ha chiesto loro di scendere, si sono rifiutati. La situazione è degenerata con l'intervento delle forze dell'ordine: uno dei componenti del gruppo si è scagliato contro i poliziotti, colpendoli con calci e arrivando a mordere due agenti.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Rovereto. Secondo quanto ricostruito, gli otto passeggeri erano in stato di ebbrezza alcolica. Di fronte al loro rifiuto di lasciare il convoglio è stato richiesto l'intervento del 112.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Rovereto, affiancati dalla Polizia Locale e dal personale di sicurezza presente sul treno. Il gruppo è stato fatto scendere, ma uno degli uomini ha continuato a opporre resistenza: avrebbe sferrato calci alle gambe dei poliziotti e morso un agente alla mano e un altro all'avambraccio.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, era inoltre destinatario di un avviso orale e di un divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio e trasferito nella casa circondariale di Spini di Gardolo. La Procura di Rovereto ha quindi chiesto al gip la convalida dell'arresto.