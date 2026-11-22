ROVERETO. L'accusa era coltivazione di sostanza stupefacente e per questo è finito nei guai. Il giovane - M.O., moriano di 25 anni - in realtà la cannabis la produceva come lavoro per rivenderla all'industria di trasformazione che poi, come impone la filiera, la cedeva ai negozi di «cannabis light». Ma la vendeva anche a chi trasformava quell'erba lecita in capi di abbigliamento, cosmetici e quant'altro. Tutta roba, comunque, ben distante da quanto si considera droga. Il ragazzo, insomma, per la cattiveria di un vicino di casa (che l'ha denunciato) e la solerzia di carabinieri e procura si è trovato in tribunale ma, soprattutto, si è visto bloccata un'attività commerciale legittima. Tanto che il giudice Fabio Peloso, a fine processo, l'ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, accogliendo la richiesta dell'avvocato difensore Fabio Valcanover. In aula, dunque, il giovane imprenditore è riuscito a dimostrare, fatture alla mano per altro, l'assoluta buona fede per quei 68 grammi eccedenti, ancorché di un niente, il Thc «autorizzato». La sua azienda agricola, d'altro canto, coltiva ortaggi, canapa, lumache e verde ornamentale con tutte le autorizzazioni commerciali acquisite. E proprio in merito alla canapa ha prodotto ancora in fase di indagine le carte relative all'acquisto da fornitori certificati.

Il giudice, alla fine, ha accolto in pieno la tesi del perito Augusto Siciliano. «Il consulente - si legge in sentenza - ha precisato che l'imputato acquistava canapa di varietà "carmagnola", rispetto alla quale in letteratura sono stati evidenziati leggeri sforamenti del limite del principio attivo. Il consulente ha comunque censurato le tecniche di analisi utilizzate dagli operanti per l'accertamento della presenza di Thc poiché non rispettose delle disposizioni previste dall'allegato I del Regolamento Ue 1155/2017, con conseguente inaffidabilità delle relative risultanze.



Ha aggiunto che dirimente, per affermare la qualità agro-industriale della coltivazione, sarebbe stato l'accertamento del rapporto tra la somma del tetraidrocannabinolo e del cannabinolo con il cannabidiolo, come prescritto dalle linee guida dell'Uoncd, mentre nessun accertamento veniva compiuto sul quantitativo di cannabinolo e cannabidiolo presente nella sostanza sequestrata. Risulta evidente come la coltivazione della canapa rinvenuta dagli operanti fosse una coltivazione agricola lecita, svolta a norma della legge 242/2016. Al riguardo va rammentato che la coltivazione della canapa sativa era pienamente lecita senza necessità di autorizzazioni al momento del fatto. L'imputato era ed è imprenditore agricolo e, sin dall'inizio della perquisizione, ha documentato in modo trasparente la provenienza lecita dei semi, consegnando le relative fatture e i cartellini fitosanitari».

Il giovane, per altro, «non poteva conoscere che una piccolissima parte della sua coltivazione, il 3% potesse avere una produzione di principio attivo del Thc superiore allo 0,6%. La conseguenza è che deve recisamente escludersi qualsiasi volontà e consapevolezza dell'imputato di violare la normativa penale sugli stupefacenti. Peraltro deve aggiungersi che non può ritenersi attendibile la relazione del Lass di Laives (il laboratorio dei carabinieri, ndr) posto che le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni avrebbero dovuto svolgersi nel rispetto della disciplina unionale. Dalla violazione della disciplina in materia di controlli discende che non può affermarsi che la canapa rinvenuta avesse effettivamente un quantitativo di Thc superiore allo 0,6%. In ogni caso e con valenza assorbente, va evidenziato che neppure se con certezza si fosse appurato che il contenuto di Thc era superiore allo 0,6% avrebbe potuto affermarsi la responsabilità penale dell'imputato».

Oltre all'assoluzione piena, ovviamente Fabio Peloso ha ordinato la restituzione di tutta la canapa sequestrata «non sussistendo i presupposti per prevederne la distruzione».