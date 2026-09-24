ROVERETO. Due giornate all'aria aperta dedicate a bambini, bambine e famiglie, tra libri, sport, musica, natura, scienza e creatività. È la proposta di Educa per sabato 26 e domenica 27 settembre, quando corso Bettini a Rovereto diventerà uno spazio aperto alla scoperta e alla condivisione. Le attività saranno gratuite e non sarà necessario iscriversi.

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, grandi e piccoli potranno scegliere tra numerose esperienze, pensate per età e interessi differenti. L'idea alla base dell'iniziativa è quella di una felicità da sperimentare attraverso il fare insieme: giocando, costruendo, ascoltando, osservando e provando nuove attività.

Tra le proposte ci saranno libri, letture e storie, con una selezione dedicata a lettori di tutte le età e momenti di lettura ad alta voce. La Bottega SchmidLap proporrà invece un vero e proprio «menu» di rimedi letterari, tra classici, poesia, fumetti e racconti.

Spazio anche alla creatività collettiva con Incastra-Gioia, che coinvolgerà bambini e adulti nella realizzazione di sticker e immagini destinati a comporre, durante le due giornate, un unico paesaggio fatto di colori, parole e storie.

Lo sport sarà protagonista con un campo che cambierà disciplina nel corso del weekend. Frisbee, rugby, lotta, basket e pallavolo saranno alcune delle attività attraverso le quali bambini e ragazzi potranno sperimentare sport diversi e il valore del gioco di squadra.

Non mancheranno le proposte dedicate alla musica e alla tecnologia. Con Troppa pizza, bambine e bambini dai 6 ai 10 anni potranno lavorare su suoni, personaggi e storie utilizzando la creatività come strumento per trasformare anche l'errore in un'occasione di sperimentazione. Per i più piccoli, invece, lo Spazio delle imperfezioni felici proporrà materiali naturali, albi illustrati e oggetti con cui costruire liberamente.

La musica sarà al centro di Suono dunque sono... felice, con la possibilità per bambini dai 6 anni e adulti di avvicinarsi a diversi strumenti, dal pianoforte al violino, dalla chitarra all'arpa. Con Note e colori di felicità, invece, musica, ritmi e sensazioni diventeranno segni, forme e colori.

Ampio spazio anche a scienza e natura. I bambini potranno esplorare il funzionamento della mente, avvicinarsi al tema delle neurodiversità, cimentarsi con esperienze sensoriali e osservare alberi, fenomeni atmosferici e piccoli elementi naturali. Non mancheranno gli esperimenti scientifici e un FabLab mobile con strumenti come stampanti 3D, taglio laser e frese, pensato per i partecipanti dai 10 anni.

Per i più piccoli e le loro famiglie sono previste anche attività nei Giardini Perlasca, con letture e percorsi sensoriali alla ricerca di tracce e piccoli tesori della natura.

Il programma comprende infine laboratori dedicati al racconto, alla relazione e alla costruzione condivisa. Tra le proposte ci sono attività per trasformare storie, colori, suoni e ricordi in strumenti per stare insieme e dare forma alla propria idea di felicità.

A chiudere il fine settimana, domenica, sarà Happiness, spettacolo acrobatico a cura di Educa con Rasoterra Circo. Il duo formato da Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli andrà in scena alle 11 e alle 16, con una performance di circa 40 minuti che affronta il tema della felicità attraverso ironia, acrobazie e cambi di prospettiva.

L'appuntamento di corso Bettini si inserisce nella XV edizione di Educa, il Festival dell'educazione che quest'anno affronta il tema delle «Forme di felicità». La manifestazione, in programma a Rovereto fino al 27 settembre, propone incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati a infanzia, adolescenza, scuola, famiglie, benessere e comunità.

Per le attività di sabato e domenica non è prevista iscrizione e la partecipazione è gratuita. L'appuntamento è in corso Bettini, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.