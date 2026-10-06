ROVERETO. È uscito lunedì 5 ottobre il libro "Il combattente eremita. Dalla lotta in gabbia al silenzio nel bosco", di Davide Rossi e Davide Morini. Un volume che, nella forma stilistica della conversazione con domande e risposte, getta una nuova luce su Davide Morini, l'odierno eremita con un passato da campione mondiale negli sport da combattimento e nelle arti marziali, ritiratosi da vent'anni tra i boschi di Ondertol, sperduto gruppetto di case sulla sponda orografica sinistra del Rio Cavallo.

La località è abitata da appena cinque persone, Morini compreso, ma proprio per la sua presenza è diventata periodicamente meta di persone provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Arrivano per incontrare l'ex campione, farsi allenare per qualche giorno o seguire uno dei suoi eventi a metà strada tra la spiritualità e le arti marziali.

Davide Morini ha combattuto oltre 200 incontri sui tatami, sui ring e nelle gabbie di mezzo mondo. Campione europeo e mondiale di Kickboxing e Yoseikan Budo, pioniere italiano delle Mma e maestro di numerosi atleti, ha conosciuto nella sua vita la disciplina, la paura, il dolore e la vittoria. Ma la sua battaglia più difficile non aveva un pubblico. Segnato fin da giovane da esperienze traumatiche, Morini ha trasformato la rabbia in volontà, il combattimento in strumento di conoscenza e la solitudine in ricerca interiore.

Dopo gli anni dell'agonismo ha scelto, lui figlio della periferia milanese, di ritirarsi nei boschi del Trentino, dove oggi vive in modo essenziale, coltiva la terra e insegna il suo "metodo Kratos". Una via che unisce arti marziali, preparazione fisica e meditazione.

Nella conversazione con Davide Rossi, Morini ripercorre una vita fuori dall'ordinario: gli incontri più duri, la nascita del suo metodo, le rune, lo yoga, le esperienze spirituali, il rapporto con la natura e la scoperta della paternità. «Ne emerge il ritratto di un uomo complesso e radicale - spiega l'autore Davide Rossi -, che attraversa la violenza senza farne un culto. Perché il vero combattente si misura sempre con se stesso, fino a trovare la propria forza più autentica».

Il libro sarà presentato il 16 ottobre alle 19 a Rovereto, nel centro Yoga "La via del Dharma" di via Sticcotta 3. A dialogare con Davide Morini sarà Carlo Lupatini.