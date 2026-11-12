ROVERETO. Non soltanto previsioni e temperature: il meteo può cambiare il corso della storia, influenzare le decisioni e lasciare tracce profonde nelle vicende umane. È questo il filo conduttore della dodicesima edizione del Festivalmeteorologia, in programma a Rovereto dal 19 al 22 novembre. Il tema scelto, «Il tempo nel tempo. Meteo, clima e storia», accompagnerà quattro giornate di incontri, ricerca scientifica, divulgazione e attività rivolte anche alle scuole.

Tra gli ospiti più attesi figurano Luca Mercalli, protagonista della serata inaugurale di giovedì 19 novembre, e il climatologo Carlo Barbante, che racconterà come i ghiacciai custodiscano informazioni preziose sul passato. Spazio anche alla storia delle grandi tempeste con il fisico Vincenzo Levizzani, che porterà in scena una lettura teatrale insieme ad Andrea Brunello.

Il programma prenderà il via già venerdì 13 novembre con un'anteprima dedicata all'esplorazione della stratosfera. Tra gli appuntamenti dei giorni successivi ci saranno il collegamento con la conferenza Onu sul clima Cop31, il lancio di una radiosonda a cura degli studenti dell'Itt Marconi di Rovereto e dei Licei Lunigianesi e una giornata dedicata all'agrometeorologia, con un approfondimento sul ruolo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie in agricoltura.

Non mancheranno laboratori per le scuole, attività per bambini e famiglie, presentazioni di libri e la seconda edizione della Aisam Students' Conference, dedicata ai giovani che studiano le scienze dell'atmosfera.

Il Festival farà tappa anche a Trento, con la mostra fotografica «Acque fragili. Cronache di un clima che cambia», ospitata a Palazzo Trentini dal 17 al 27 novembre. Attraverso immagini provenienti dal World Water Day Photo Contest, l'esposizione racconterà gli effetti delle trasformazioni climatiche sulla risorsa idrica, tra siccità, alluvioni e scioglimento dei ghiacciai.

La manifestazione è promossa dall'Università di Trento, dall'Associazione italiana di Scienze dell'atmosfera e meteorologia, dal Comune di Rovereto e dalla Fondazione Museo Civico.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fatta eccezione per alcune iniziative che richiedono la prenotazione online.