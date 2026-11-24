ALA. Cristiana Bucella ha 34 anni e da bimba voleva fare la scrittrice. Cresciuta a Rovereto, oggi vive ad Ala. Si è laureata in ingegneria dell'informazione all'università di Trento, ed è diventata un punto di riferimento per oltre 540mila persone che la seguono sul profilo Instagram "@cucinaverza".

Come sei passata dal voler fare la scrittrice a lavorare sui social?

È stato un percorso non preventivato perché ho iniziato a pubblicare le mie ricette sui social nel 2013 in un blog. Ho sempre avuto queste due personalità: quella più creativa e quella più nerd. Da piccola volevo fare la scrittrice e ho anche pubblicato un romanzo a 18 anni. Poi ho studiato ingegneria dell'informazione a Trento e aperto innumerevoli blog che puntualmente abbandonavo. La svolta è stata la pandemia, perché mi sono trovata ad avere tanto tempo e ho aperto una pagina di cucina spinta dalle mie amiche. All'inizio pensavo che mi seguissero solo le persone che mi conoscevano e mi vergognavo perfino un po', tanto che non lo avevo detto a nessuno.

La pagina ha cominciato ad andare bene e quando sono arrivate le prime aziende per fare le sponsorizzate mi sono resa conto che stava diventando qualcosa di grande e avrei potuto guadagnarci qualcosina. Generalmente si pensa che più hai follower più guadagni, non è così. Con le prime adv (advertising, ovvero pubblicità, ndr) mi sono resa conto che ci voleva impegno e costanza: sei esposto costantemente e devi mantenere standard e livello. Se pubblichi meno o pubblichi cose banali perdi credibilità.

Nel frattempo, i social sono cambiati tantissimo, negli ultimi anni e non solo con l'I.A., c'è sempre più concorrenza e le persone sui social sono diverse dagli utenti di una volta, sono molto più pronte a puntare il dito. Le persone confondono il diritto di esprimersi con il diritto di dire cattiverie. Io mi sono costruita una bella corazza e continuo a portare le mie ricette vegane, sane e coerenti con le linee guida dell'Oms.

Come hai scelto la strada vegana?

È stato un percorso graduale che è durato degli anni. È iniziato tutto circa dieci anni fa: avevo un'intolleranza al lattosio e problemi alimentari con le uova quindi ho dovuto andare a fondo nelle mie abitudini culinarie per stare bene. Un amico mi disse che a Trento c'era un corso di cucina vegana da black ship. Allora la cucina vegana era una cosa stranissima. Sono andata lì con grande curiosità e mi ha sorpresa scoprire quanto questa cucina fosse buona.

Poi ho visto vari documentari sul cibo, sulle produzioni alimentari e ricordo che c'è stato un momento in cui avevo cucinato il pesce e guardando nel mio piatto mi sono chiesta cosa stessi facendo e perché questo pesce non potesse stare in mare.

Qual è l'errore più comune di chi si avvicina alla cucina vegetale?

Pensare che sia banale e noiosa e che sia solo un togliere. La cucina vegetale ti permette di variare e scoprire alimenti nuovi come i semi di lino per amalgamare le polpette quando non usi le uova. E poi ci sono tante spezie, erbe aromatiche e salse che danno sapore e sono ricche di nutrienti. La cucina che propongo è semplice e non banale proprio perché si tratta di dare sapore ai piatti.

Pensi che i prodotti e le tradizioni locali possano dialogare con la cucina vegetale?

È dura e c'è ancora tanto da fare in Trentino. Nei giorni scorsi sono andata al bar a chiedere se ci fosse una brioche vegana e mi han risposto: «No, ma c'è quella senza glutine». C'è molta ignoranza, ma è stato fatto tanto negli ultimi anni quindi io sono positiva e fiduciosa. E comunque l'offerta fa la domanda, quindi più persone chiedono prodotti vegani più se ne troveranno e più si costruiranno alternative.

Cos'è cambiato in cucina da quando sai di essere guardata da così tante persone?

In realtà niente e questo è bello. Adesso che sono seguita, tra tutti i canali, da 800mila persone e faccio la stessa ricetta del tiramisù di quando ho aperto il canale e parlo ancora uguale. Certo, nel frattempo ho studiato di più perché cerco sempre di dare ricette sempre migliori con tecniche collaudate, però la mia cucina è sempre rimasta quella.

A dicembre parlerai a un evento di Echoes, cosa vorresti che le persone portassero a casa?

L'11 dicembre sarò con Echoes allo Smart Lab di Rovereto e parleremo di cucina vegana e di stile di vita vegano. Nel mio talk cercherò di sensibilizzare le persone e lasciare un po' di consapevolezza: la nostra alimentazione è la cosa più grande che ciascuno di noi può fare per il pianeta e per rispondere all'emergenza climatica. Gli eventi climatici estremi sono sempre più presenti e le persone si stupiscono e si lamentano, ma poi a tavola la sera c'è sempre carne. Capisco che siamo abituati in questo modo, ma tutti noi abbiamo una scelta.

Tra l'altro a gennaio uscirà anche la mia app che propone piani bilanciati e note di nutrizionisti proprio per scoprire la cucina vegetale e poterla applicare nella vita di tutti i giorni facendo la nostra parte per rispondere all'emergenza climatica.