ROVERETO. Il futuro della circonvallazione ferroviaria di Rovereto, lotto 3B, torna al centro del confronto. A riaccendere l’attenzione è il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”, che interviene sulle dichiarazioni del presidente della Comunità della Vallagarina e della sindaca di Rovereto in vista del documento conclusivo del commissario straordinario nominato da Rfi, atteso entro il 9 settembre.

Il Comitato guarda con preoccupazione all’ipotesi che possano esserci ulteriori tempi di attesa prima di assumere decisioni sulle questioni emerse nel corso del Dibattito Pubblico. Nel comunicato diffuso oggi, l’associazione chiede in particolare di capire se siano arrivate alle istituzioni locali anticipazioni non ufficiali da parte di Rfi e se l’eventuale rinvio delle decisioni sia legato anche alla disponibilità delle risorse economiche e finanziarie necessarie per portare avanti la progettazione e la realizzazione dell’intervento.

Una posizione che il Comitato accompagna con una richiesta precisa: chiarezza e trasparenza da parte della stazione appaltante, individuata nel commissario straordinario unico, e una presa di posizione in tempi brevi sulle linee di indirizzo della progettazione, il Pfte, cioè il Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il tema, secondo il Comitato, non riguarda soltanto la scelta del tracciato. Nel corso del Dibattito Pubblico sono stati sollevati diversi aspetti legati alla realizzazione dell’opera, che ora dovrebbero trovare risposta nel documento conclusivo. L’associazione chiede inoltre che nel Contratto di Programma tra Stato e Rfi vengano inserite le risorse economiche e finanziarie necessarie per consentire di proseguire con il progetto.

La partita resta dunque aperta, in attesa del documento atteso nei prossimi giorni. Il Comitato annuncia che lo esaminerà con attenzione, auspicando che le osservazioni emerse nel confronto pubblico vengano recepite e che la successiva progettazione possa individuare le soluzioni ritenute migliori per tutelare la salute e la qualità della vita dei cittadini.