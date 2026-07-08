ROVERETO. Si conclude la prima fase del Dibattito Pubblico sulla Circonvallazione ferroviaria di Rovereto. È stata pubblicata oggi la relazione conclusiva redatta dal Responsabile del Dibattito Pubblico, documento che sintetizza il confronto avviato nei mesi scorsi sul Lotto 3B del progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza.

La relazione è disponibile sul sito dedicato al Dibattito Pubblico e sul portale istituzionale di Rete Ferroviaria Italiana. Il documento ricostruisce il percorso di partecipazione iniziato nel marzo 2026 e raccoglie le osservazioni, i contributi e le proposte presentate da enti locali, associazioni e comitati interessati dall'opera.

Con la pubblicazione della relazione si apre ora una nuova fase dell'iter. Da oggi RFI avrà infatti 60 giorni di tempo per esaminare tutte le osservazioni pervenute e predisporre il Documento conclusivo del Dibattito Pubblico, nel quale saranno illustrate le valutazioni del soggetto proponente e le eventuali controdeduzioni rispetto ai temi emersi durante il confronto.

Il Dibattito Pubblico era stato avviato formalmente il 9 marzo 2026 e si è sviluppato attraverso incontri pubblici, approfondimenti tecnici e webinar, con la possibilità per i portatori di interessi diffusi di presentare osservazioni fino all'8 maggio 2026. Complessivamente sono stati organizzati nove incontri dedicati alla presentazione del progetto e al confronto con amministrazioni, comitati, associazioni e cittadini.

Tra i temi maggiormente affrontati nel corso del percorso partecipativo figurano la valutazione delle alternative progettuali, la tutela delle risorse idriche e dell'ambiente, gli aspetti paesaggistici, le modalità di realizzazione dell'opera, gli espropri, gli impatti sulla viabilità e le ricadute per i territori interessati. Numerosi contributi hanno inoltre riguardato le interferenze con falde e acquedotti, la gestione dei cantieri e la richiesta di approfondire ulteriormente alcune soluzioni di tracciato.

L'intervento della Circonvallazione di Rovereto rientra nel progetto di quadruplicamento della linea Verona-Fortezza, infrastruttura destinata a potenziare il corridoio ferroviario del Brennero e a favorire il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia, migliorando capacità e prestazioni dell'asse ferroviario europeo Scandinavo-Mediterraneo. Nel documento viene ricordato che, tra le tre alternative analizzate, l'Analisi multicriteri ha individuato come soluzione preferibile il cosiddetto "Corridoio Rosso", ritenuto il più equilibrato sotto il profilo ambientale, sociale e tecnico-economico.

L'iter del Dibattito Pubblico si concluderà con la pubblicazione del Documento conclusivo di RFI, prevista entro i prossimi due mesi, che rappresenterà il passaggio finale prima delle successive fasi di sviluppo progettuale.