ROVERETO. Un laboratorio di ricerca, nell’immaginario comune, è fatto di banconi con computer e microscopi, cappe chimiche, frigoriferi e incubatori in cui si coltivano i campioni cellulari da analizzare in un secondo momento. Okolab propone di cambiare questo schema: coltivare e mantenere in vita cellule e tessuti direttamente sotto l’obiettivo del microscopio.

L’azienda, specializzata nelle tecnologie per le scienze della vita, ha aperto una sede produttiva al Polo Sostenibilità di Trentino Sviluppo a Rovereto. Qui continua a sviluppare la propria tecnologia, un sistema avanzato di “incubazione on-stage” e “cage incubator” che controlla con precisione i parametri necessari alla sopravvivenza delle cellule: temperatura, miscele di gas (anidride carbonica e ossigeno) e umidità. La soluzione è pensata per la microscopia live-cell imaging e per gli esperimenti di time-lapse, in cui i campioni vanno monitorati e fotografati senza interruzioni per ore o giorni, evitando shock termici o alterazioni chimico-fisiche.

Da Napoli al Trentino

Okolab è stata fondata nel 2003 a Napoli da un gruppo di scienziati e ingegneri esperti in biotecnologie e microscopia. «All’inizio – spiega il co-fondatore Luigi Sabetta – i nostri prodotti combinavano parti proprietarie e moduli di controllo analogici commerciali. Negli anni abbiamo investito nell’ingegneria di processo e di prodotto. Oggi progettiamo internamente l’intera catena di valore, dalla meccanica di precisione ai circuiti elettronici, fino al firmware e al software di controllo. Questa integrazione ci consente un livello di personalizzazione totale, fino a sviluppare sistemi ad hoc per progetti di ricerca di frontiera».

I sistemi Okolab si usano nella biologia cellulare, nello studio dei tessuti, nella medicina personalizzata e nella fecondazione assistita (Ivf). Il mercato è soprattutto internazionale: tra i clienti ci sono le grandi case di microscopia, i centri di ricerca universitari, le cliniche private e gli ospedali. Con quartier generale a Pozzuoli e due filiali commerciali negli Stati Uniti (dal 2014) e a Shanghai (dal 2016), l’azienda tra il 2020 e il 2021 ha avviato un piano di espansione rivolto al Trentino. «Cercavamo un contesto fertile per scalare la produzione e sviluppare nuove sinergie. A Rovereto, in Polo Sostenibilità – spiega Sabetta – abbiamo trovato infrastrutture ottimali e un eccellente contesto».

Settanta addetti, otto a Rovereto

Oggi Okolab conta in tutto circa 70 addetti. Il 40% è impiegato nella ricerca e sviluppo. Nella sede di Rovereto lavorano attualmente 8 professionisti fra tecnici specializzati, ingegneri e personale commerciale. Lo stabilimento si occupa dell’assemblaggio di parte dei sistemi di incubazione e produce il 90% della linea dedicata alla fecondazione assistita.

«Il nostro – conclude Sabetta – è un lavoro molto stimolante, e ricco di nuove sfide sempre diverse. Quello che chiediamo ai nostri ragazzi è la capacità di cogliere i nuovi progetti con curiosità e passione, cercando di avere un pensiero “out of the box”. Un ingegnere che oggi entra a far parte del nostro gruppo trova una realtà interdisciplinare, nella quale può confrontarsi con quesiti legati all’ingegneria meccanica, elettronica o alla chimica, ampliando tantissimo lo spettro delle sue competenze. Questo, di riflesso, si estende anche agli operai del nostro reparto di assemblaggio: a loro è richiesta la capacità di adattarsi al mutare dei prodotti e delle procedure di assemblaggio. In Okolab, ed in particolare sulla sede di Rovereto, siamo alla ricerca di nuove professionalità