TRENTO. «Quindici milioni di risparmi, ma a quale prezzo?». La Cisl Funzione Pubblica del Trentino attacca la strategia di contenimento dei costi nelle case di riposo provinciali, mettendo in discussione gli efficientamenti rivendicati dalla presidente di Upipa, Michela Chiogna. A intervenire sono il segretario generale Beppe Pallanch e la segretaria del comparto Apsp Cindy Gallizzi, che chiedono un cambio di rotta nella gestione delle strutture per anziani.

«Se Upipa avesse coinvolto realmente il sindacato nelle scelte organizzative di questi anni, oggi probabilmente avremmo condizioni di lavoro meno dure e una maggiore attenzione alla persona e alla relazione umana», sostengono i due rappresentanti sindacali. E rincarano: «La ricetta di Chiogna è surreale e, purtroppo, si ripropone da molti anni: risparmiare, razionalizzare, contenere i costi. Ma dietro i numeri ci sono persone: lavoratrici e lavoratori sottoposti a ritmi sempre più pesanti e anziani con bisogni sempre più complessi».

La Cisl FP richiama i dati del settore: circa 4.500 ospiti nelle Apsp, il 35% dei quali con condizioni di particolare complessità, un migliaio di persone in lista d'attesa e oltre 50 figure professionali mancanti. Lo stesso sindacato ricorda che Upipa ha chiesto ulteriori 5 milioni di euro per il personale e per far fronte alle lunghe assenze.

«Come si possono celebrare i risparmi senza interrogarsi su questi bisogni?», domandano Pallanch e Gallizzi. «Contenere le rette è importante per le famiglie, ma non può essere l'unico metro di giudizio».

Al centro delle critiche ci sono soprattutto le condizioni di lavoro degli operatori. «Gli Oss, gli infermieri e tutti gli operatori affrontano turni impegnativi, sostituzioni difficili e responsabilità crescenti. Il rischio è trasformare l'assistenza in una sequenza di prestazioni, sottraendo tempo all'ascolto e all'accompagnamento. Un anziano non è un numero e la cura non può essere misurata con il cronometro».

Il sindacato chiede quindi alla Provincia di Trento e a Upipa di rivedere i parametri assistenziali sulla base della complessità degli ospiti, rafforzare gli organici, garantire sostituzioni tempestive e valorizzare economicamente e professionalmente il personale. Tra le richieste figurano anche un confronto sindacale stabile sulle scelte organizzative e una rendicontazione dettagliata dei 15 milioni di euro di economie, per comprenderne gli effetti sui carichi di lavoro e sulla qualità dell'assistenza.

«Nessuno contesta il valore dei risparmi energetici o degli acquisti centralizzati. Ma basta spending review come ricetta universale. Una Apsp non è una fabbrica», insistono i rappresentanti della Cisl.

La conclusione è un appello a cambiare le priorità: «La vera efficienza non consiste nel chiedere agli operatori di correre sempre di più: significa garantire assistenza dignitosa, condizioni di lavoro sostenibili e tempo per la relazione umana. La relazione umana non è un costo: è il cuore della cura. Dopo anni di efficientamenti, è tempo di investire nelle persone».