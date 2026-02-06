ROVERETO. Il carnevale è allegria, divertimento e aggregazione. Una festa nata per lasciarsi alle spalle l'inverno e tornare a condividere gli spazi comuni, tutti assieme, nessuno escluso. Ecco perché il Carnevale dei bambini, che sta per dare inizio alla 71esima edizione, ha scelto di introdurre nel programma di quest'anno la novità degli gnocchi a domicilio pensata per non privare le persone anziane e i disabili della gioia di partecipare, anche stando a casa, alla tradizionale "sgnocolada della Quercia" in programma il prossimo venerdì grasso, il 13 febbraio.



A organizzare l'evento sarà, come sempre, il Distretto della Quercia. «La novità degli gnocchi a domicilio rappresenta una sorta di esperimento limitato al Distretto della Quercia - commenta la referente Angela Montani -, vedremo se funzionerà e quale sarà la risposta, ma se entro il 9 febbraio riceveremo numerose prenotazioni da parte delle persone fragili che abitano nella zona, allora potremmo anche pensare, l'anno prossimo, di allargare l'iniziativa a tutta la città per dare la gioia a chiunque di assaporare un gustoso piatto di gnocchi e condividere l'allegria del carnevale».



Una cinquantina i potenziali "clienti", fra anziani e disabili, che abitano fra via Paoli, via Magazol, via Parteli, via Piomarta, via Pasqui, via Barattieri e via Manzoni; entro lunedì 9 febbraio bisogna prenotare il proprio piatto di gnocchi (più un altro per eventuali badanti e assistenti) telefonando al 320-6255701. Il 13 febbraio, i volontari si occuperanno di consegnare direttamente a casa gli gnocchi al pomodoro (o in bianco, a scelta).



Per tutti gli altri, invece, l'appuntamento è a mezzogiorno all'oratorio Rosmini. «I bambini dell'asilo verranno prima, già alle 11, così come gli anziani della casa di riposo, ai quali dedicheremo uno spazio a loro riservato e un trattamento speciale - continua Angela Montani -. Siamo in 25 a occuparci di tutto, dalla preparazione degli gnocchi alla cottura fino all'organizzazione della festa. L'obiettivo è superare i 3,5 quintali di pasta dell'anno scorso e raggiungere i 4 quintali. Fondamentale la collaborazione con gli alpini di Lizzana e Lizzanella. La nostra festa, che organizziamo da tre anni, è l'unica in programma a mezzogiorno il venerdì grasso. Sarà accompagnata da musica e da uno spettacolo di danza».



A coordinare l'intero programma del carnevale, però, è la rinata associazione che si occupa dell'organizzazione del Carnevale dei bambini. «Siamo davvero felici della bella iniziativa degli gnocchi a domicilio introdotta, quest'anno, dal Distretto della Quercia - commenta il presidente dell'associazione, Giorgio Campolongo -. Il carnevale è soprattutto inclusione e vogliamo sia la festa di tutti e di tutta la città». Campolongo, assieme al nuovo direttivo e ai numerosi volontari dell'associazione, è alle prese con gli ultimi dettagli prima dell'avvio delle manifestazioni che prenderanno inizio, sabato mattina, con la tradizionale cerimonia, in municipio, dell'insediamento della Minigiunta, composta quest'anno dagli scolari delle elementari Damiano Chiesa di Noriglio.



«Tutto è pronto, gli sforzi sono stati tanti e adesso dobbiamo solo iniziare - conclude il presidente dell'associazione carnevale -. Confidiamo che ci assista il meteo, speriamo che da sabato in avanti arrivi il bel tempo a rendere il Carnevale dei bambini ancora più spettacolare». L'auspicio è che pioggia, neve e nuvoloni neri si siano sfogati abbastanza.