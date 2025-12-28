ROVERETO. Un botto improvviso poco dopo le 23 dell'antivigilia di Natale ha squarciato il silenzio di via della Terra. Ad esplodere, mandando in frantumi anche dei vetri di un paio di finestre, pare sia stato un petardo prodotto in casa che sarebbe stato lanciato da due ragazzi. O meglio, sono due i ragazzi sono stati visti correre via subito dopo l'esplosione dai residenti che si sono affacciati a porte e finestre dopo esser stati richiamati verso la strada dal forte rumore.



Naturalmente il fatto è stato segnalato immediatamente anche al 112, il numero della centrale unica dell'emergenza, che ha girato l'informazione al commissariato di polizia di Rovereto. Quando la volante è arrivata sul posto dei due ragazzi segnalati non c'era alcuna traccia (e non poteva essere altrimenti visto che erano scappati immediatamente).



Dalle prime informazioni pare che l'esplosione sia da ricondurre non ad un atto dimostrativo o volto a creare dei danni ma ad una ragazzata, un gesto goliardico che di effettivamente goliardico ha ben poco visto che ha creato solo allarme e preoccupazione per chi abita nella zona di via della Terra. L'intensità dell'esplosione e il fatto che sia avvenuta a tarda sera quando i rumori in città sono molto limitati hanno fatto sì che il rumore sia stato avvertito anche a diversi metri di distanza.



Su quanto successo sono in atto degli accertamenti da parte della polizia per verificare chi sia stato l'autore (o gli autori) del botto artigianale e non programmato. Come detto non ci sono state persone ferite ma i danni sì per quanto siano stati limitati alla rottura di due finestre di una stanza posta al piano terra di uno degli antichi palazzi che si affaccia sua via della Terra.