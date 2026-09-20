ROVERETO. Strepitoso risultato per la tredicenne di Volano Beatrice Filippi, pallavolista in forza alla società Lagaris Volley Rovereto fin dall'età di otto anni. In coppia con la compagna bergamasca Ilaria Bertulessi, la giovane lagarina ha conquistato lo scalino più alto del podio dei campionati italiani di beach volley giovanili under 14 femminili che si sono svolti nei giorni scorsi a Bellaria-Igea Marina (in provincia di Rimini), portando a casa il titolo di campionessa d'Italia della specialità. Sul podio si è piazzata un'altra coppia maschile di beachers trentini, sempre nella categoria under 14, mentre altre tre coppie di atleti della provincia di Trento hanno raggiunto il "main draw", regalando così agli appassionati sportivi del nostro territorio una straordinaria giornata all'insegna del beach volley.

Punta di diamante della prova complessiva del beach volley trentino, Beatrice racconta le emozioni dell'inaspettata vittoria che, nel giro di una sola stagione, l'ha proiettata di diritto tra i pallavolisti emergenti nel beach volley giovanile in regione.

Beatrice, ora che è iniziata la scuola come proseguono i tuoi allenamenti?

Mi alleno quattro volte in settimana e ci riesco tranquillamente perché a scuola ho soltanto due pomeriggi impegnati. Riesco a fare i compiti e a organizzarmi bene fin da quando ho iniziato ad andare in palestra per praticare ginnastica artistica. Poi, in terza elementare, ho iniziato a giocare a pallavolo spinta dai miei genitori, perché anche loro sono stati pallavolisti e sono molto appassionati a questo sport.

Come sei arrivata al beach volley?

L'anno scorso il selezionatore provinciale Filippo Pizzini aveva chiesto alle varie società del Trentino di individuare delle giocatrici per provare il beach volley. Una mia compagna di squadra, Anna Potrich, e io siamo andate ad allenarci a Mattarello, dove c'è uno dei pochissimi campi da beach volley di tutto il Trentino. Poi abbiamo iniziato a giocare nelle tappe nel nord Italia, arrivando al titolo di campionesse trentine. Quest'anno l'allenatore della "Beach Volley Bergamo", Omar Bertulessi, ha contattato i miei genitori proponendo di fare coppia con Ilaria per la stagione estiva. L'avevo conosciuta l'anno scorso incontrandola nelle tappe estive e così abbiamo cominciato a giocare assieme. In coppia con lei è andata benissimo perché su 13 tappe siamo arrivate prime 11 volte e siamo diventate anche campionesse di Lombardia.

E poi siete andate insieme alle finali nazionali di Rimini.

Sì, siamo riuscite a entrare tra le prime 24 squadre italiane e così dal 28 al 30 agosto abbiamo partecipato alle finali a Bellaria-Igea Marina. Non mi aspettavo un risultato così importante perché c'erano tante squadre fortissime. Quando sono stata chiamata sul podio è stata per me una grande sorpresa che mi ha riempito di felicità e di orgoglio.

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

Il mio sogno sportivo è riuscire a vincere il campionato di pallavolo indoor e poi arrivare alle competizioni nazionali. Sicuramente il prossimo anno continuerò anche con il beach volley e per questo mi piacerebbe tanto che in futuro anche in Trentino ci fossero strutture coperte per il beach volley adeguate. Sarebbe bello praticare il beach volley qui sia d'estate che d'inverno e non dover andare fuori regione per potersi allenare.