ROVERETO. Il Comune di Rovereto ha indetto una gara europea per affidare la gestione del canile e gattile comunale, situato in località Mira, ai Lavini di Marco. L'affidamento decorrerà dall'1 febbraio 2027 e proseguirà fino al 31 gennaio 2030, con la possibilità per l'amministrazione comunale di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori due anni, fino al 2032.

Il valore economico a base di gara per il primo triennio è di 639.245,52 euro, al netto dell'Iva. In caso di rinnovo biennale, il valore complessivo stimato dell'appalto salirà a 1.065.409,20 euro.

«La procedura – fa sapere l'amministrazione comunale di Rovereto – pone al centro la cura e la salvaguardia degli animali ospitati». Potranno partecipare enti e associazioni zoofile o animaliste che abbiano tra le proprie finalità statutarie la tutela degli animali. Ammessi anche operatori economici e imprese iscritte alla Camera di commercio, a condizione che si impegnino formalmente a garantire nella struttura la presenza e l'attività dei volontari delle associazioni.

Tra i requisiti richiesti figura inoltre una comprovata esperienza di almeno due anni consecutivi nella gestione di canili o pensioni per cani e gatti, maturata negli ultimi dieci anni.

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una valutazione che privilegerà la qualità del progetto gestionale rispetto alla componente economica.

Per partecipare è obbligatorio effettuare un sopralluogo presso le strutture del canile e del gattile. La mancata visita comporterà l'esclusione dalla procedura. La richiesta dovrà essere trasmessa telematicamente attraverso la piattaforma Contracta entro le ore 12 del 4 dicembre 2026, termine entro il quale sarà possibile presentare anche chiarimenti e quesiti scritti.