ROVERETO. Si terranno dopodomani, sabato 31 ottobre, a Besagno di Mori (Chiesa parrocchiale di Besagno, ore 14:30), i funerali di Danilo Colombini, il 69enne roveretano morto agli inizi di settembre in Cina, a Xi 'An, colpito da un infarto fatale. La tragedia si era consumata durante uno dei consueti viaggi che Colombini faceva, insieme con la moglie Marina Bona (i due insieme in foto), con l'associazione "Il Gabbiano".

Colombini è stato prima operaio alla Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco fino a quando il monopolio statale ha deciso di chiudere lo stabilimento, quindi ha lavorato all'ufficio patrimonio del Comune di Rovereto. Era molto conosciuto anche per la sua storica militanza nelle fila del Rovereto calcio, società della quale è stato talentuoso calciatore negli anni 80.



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