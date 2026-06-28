ROVERETO. Una donna di 78 anni è stata derubata con il trucco dell'abbraccio mentre passeggiava con un'amica all'incrocio tra via Bellini e via Driopozzo.

Una giovane l'ha avvicinata fingendo di conoscerla, l'ha stretta al collo e le ha strappato la collana prima di fuggire. Il gioiello, del valore di circa 1.500 euro, era un regalo della madre, scomparsa nel 2002.

«Mi ha stretto il braccio intorno al collo e ho provato a liberarmi, ma non c'è stato nulla da fare», racconta la vittima.



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