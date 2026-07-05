NOGAREDO. Scontro tra due auto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, sull'A22 del Brennero, in carreggiata sud, all'altezza di Nogaredo.

L'incidente si è verificato intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'autosanitaria. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Rovereto per gli accertamenti e le cure del caso.

Lo scontro ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la carreggiata sud dell'autostrada, con disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.