Scontro fra auto e moto a Ravazzone, in due all'ospedale
Al Santa Maria del Carmine in codice rosso un uomo di 29 anni e una donna di 22, che erano entrambi in sella alla due-ruote. Da chiarire la dinamica (foto di Gianni Cavagna)
MORI. Incidente stradale con due feriti nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17, nei pressi del ponte di Ravazzone, a Mori. Per cause da chiarire c'è stato uno scontro fra una vettura, una Renault Clio, e una motocicletta. A finire all'ospedale di Rovereto, in codice rosso, un uomo di 29 anni e una donna di 22, che erano in sella alla moto: secondo le prime informazioni il primo avrebbe riportato traumi più importanti, la seconda di lieve entità.
Sul posto si sono recati le ambulanze del 118 Trentino Emergenza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. Disagi alla circolazione.