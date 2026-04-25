Feltre, un ex colonnello dell'Aeronautica 75enne di Rovereto ferito al poligono: è in coma

FELTRE. Grave incidente al poligono di tiro, dove un uomo originario di Rovereto è rimasto seriamente ferito durante una sessione. Si tratta di un ex colonnello dell’Aeronautica 75enne, da tempo residente in Veneto ma con radici in Trentino. L’episodio – la notizia è data dal Gazzettino – è avvenuto all’interno del Tiro a segno nazionale di Feltre.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava sulla piazzola di tiro con un fucile storico. Durante l’utilizzo dell’arma si sarebbe verificato un malfunzionamento. Un frammento, con ogni probabilità parte del bossolo, ha colpito l’uomo alla fronte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai presenti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento urgente all’ospedale di Feltre. Il 75enne è stato successivamente trasferito all’ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato in coma.