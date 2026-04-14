Rovereto, folla e commozione ai funerali di Karim Tonelli

ROVERETO. Una chiesa piena e un clima di profonda commozione hanno accompagnato oggi, martedì 14 aprile, i funerali di Karim Tonelli, il manager trentino scomparso a 52 anni. Nella parrocchia della Sacra Famiglia si sono ritrovate molte persone per l’ultimo saluto, in un momento di raccoglimento condiviso da tutta la comunità.

La partecipazione è stata ampia e sentita, con numerosi presenti che hanno voluto essere vicini alla famiglia in un passaggio così doloroso. Il silenzio e l’attenzione durante la funzione hanno reso evidente il legame che univa Tonelli a chi lo ha conosciuto, dentro e fuori dall’ambito lavorativo.

Nel corso della celebrazione è stato ricordato il suo percorso umano e professionale, segnato da impegno e capacità. Il suo nome resta legato ad Aquafil, realtà nella quale ha ricoperto incarichi di rilievo, contribuendo allo sviluppo dell’azienda.

Accanto al profilo professionale, è emersa soprattutto la dimensione personale: il marito, il padre, l’uomo legato alla famiglia e alle passioni di sempre. Un ricordo che ha attraversato l’intera funzione, restituendo l’immagine di una figura stimata e apprezzata, la cui scomparsa ha colpito profondamente la comunità.