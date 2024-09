Rovereto capitale dell'impossibile, con il Wired Next Festival si riflette su tecnologia, futuro e innovazione

ROVERETO. Si intitola “Impossibile”, l’edizione 2024 del Wired Next Fest Trentino 202 che dal 27 al 29 settembre porterà a Rovereto il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato a innovazione, tecnologia, scienza e cultura. Con un programma monstre, denso come l’osmio, ovvero oltre 180 ospiti e 100 eventi in 48 ore.

Oggi è stato presentato il palinsesto completo. Saranno più di gli 180 ospiti dal mondo scientifico, culturale, politico ed economico italiano per affrontare le prossime sfide dell’impossibile, tema dell’edizione 2024: un invito a riflettere su ciò che l’innovazione e la tecnologia hanno reso possibile e a superare i nuovi limiti grazie alla scienza, alla creatività e alla visione.

«La seconda edizione del Wired Next Fest Trentino metterà al centro la tecnologia e la scienza come strumenti in grado di identificare le priorità che ci dovremmo dare come società e individui. Solo attraverso la ricerca costante di ciò che ci sembra impossibile ottenere e raggiungere, infatti, possiamo garantire alle future generazioni un mondo migliore. L’obiettivo è dunque quello di costruire a Rovereto una sorta di macchina del tempo sulla quale viaggiare in questi giorni per comprendere come abitare questo pianeta, offrendo a tutti un futuro pieno di opportunità», dichiara Federico Ferrazza, Direttore di Wired Italia.

Tre i palchi che si accenderanno per il Wired Next Fest tra Piazza Malfatti, Palazzo del Bene e Teatro Zandonai, a partire dalle 9.30 con la rassegna stampa quotidiana, cui si susseguiranno per tutto il giorno incontri, talk e momenti di intrattenimento musicale. Nel corso dei tre giorni si parlerà di cambiamento climatico e sostenibilità con Jeremy Rifkin, Mario Cucinella, Meganne Christian ed Enrico Giovannini, di scienza e spiritualità con Federico Faggin, di intelligenza artificiale con Anna Ascani e Alessandra Perrazzelli, di attualità politica con Flavia Carlini, Lia Quartapelle, Gianni Riotta, Francesco Cancellato e Flavia Perina, di letteratura, fumetti e gaming con Enrico Brizzi, Cristina Scabbia,e Giacomo Bevilacqua, di musica con Casadilego, Colapesce e Dimartino, Vale LP, Bebo Guidetti, Coma_Cose, Paolo Benvegnù e Nayt, di diritti con Francesca Cavallo, Alessandra Minello e Nona Mikhelidze, di comicità con Carlo Amleto, Filippo Giardina, Vittorio Pettinato.

Oltre al ricco palinsesto giornaliero, nell’area exhibit sarà possibile fare prove pratiche, giochi ed esperimenti anche per i più piccoli e non mancheranno numerosi laboratori e workshop con sessioni interattive e laboratori per imparare a raccontare l’attualità attraverso i fumetti, a comunicare online in maniera efficace, a realizzare opere d’arte con l’intelligenza artificiale.

Quest’anno il festival sarà anticipato dall“Innovation Day”, un appuntamento esclusivamente riservato alle imprese e agli investitori, giovedì 26 settembre presso il Teatro Zandonai di Rovereto.

L’evento inaugurale avrà invece luogo venerdì 27 settembre alle ore 20.30 al Teatro Zandonai, alla presenza delle autorità. A seguire il concerto dei cantautori Colapesce e Dimartino, che sarà aperto dalla performance musicale del batterista Khompa insieme al visual artist Akasha.