ROVERETO. Gianpiero Lui è il candidato sindaco di «Progetto Rovereto», una formazione che raduna liste civiche moderate autonomiste.

«La disponibilità di Lui ad accettare la candidatura è anzitutto una bellissima notizia per la città, un'iniezione di entusiasmo e di speranza dopo un decennio di progressivo immobilismo e di perdita di centralità e spinta propulsiva. Come liste civiche, moderate ed autonomiste impegnate nel Progetto Rovereto siamo fortemente impegnate a costruire e consolidare un'alternativa valida e credibile all'Amministrazione uscente, e troviamo importante e positivo che un roveretano di valore si metta al servizio di una città che vuole cambiare e vuole voltare pagina», si legge in una nota del raggruppamento che comprende anche la «Lista Fugatti Presidente» (ma non la Lega Trentino).

«Lui è il candidato ideale in grado di rispondere con la ripresa al declino, con la sicurezza al caos, con l'impegno all'inerzia. Con Lui potremo invertire la rotta ed arrestare il progressivo svuotamento della nostra bellissima città, la sua perdita di attrattività e tornare a progettare un luogo ideale per le famiglie, le imprese, ed in grado di offrire prospettive ai più giovani. Il suo profilo è a nostro avviso pienamente idoneo non solo per coagulare consenso, ma per allargare la nostra proposta a tutte le cittadine e i cittadini di buona volontà. Da oggi, per Rovereto, comincia una sfida avvincente, e si apre una pagina nuova» dichiarano il Patt, Rovereto al Centro e Lista Fugatti Presidente, aderenti a "Progetto Rovereto".

Lega e FDI separati. L'annuncio della Lista Fugatti mette in luce le crepe del centrodestra: Fratelli d'Italia infatti va avanti da sola, ed ha già indicato l'ex segretario comunale Paolo Piccinni come candidato sindaco. E la Lega Trentino ha invece puntato sul suo storico esponente Viliam Angeli. Che con Gianpiero Lui fa tre candidati della stessa area politica provinciale.