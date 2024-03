Elezioni comunali di Rovereto, il Patt con il centrodestra: "L'alleanza civica è già in campo"

ROVERETO. "Con la definitiva decisione del Patt di Rovereto di aderire al progetto civico assieme a Noi per il Trentino - Lista civica Fugatti Presidente e La Civica si costituisce il tassello decisivo di un Progetto che possa poi allargarsi proficuamente a forze politiche affini ed alleate nell'ottica di una fattiva collaborazione. L'alleanza civica, allargata alle esperienze moderate comunali è dunque già in campo, impegnata al massimo livello a lavorare alla definizione del programma di consiliatura insieme ad un candidato sindaco espressione della società civile roveretana che abbia tra le sue peculiari caratteristiche una connotazione innovativa, fortemente territoriale ed autonomista, che guardi al mondo civico nella sua globalità".



Lo scrive, in una nota, il segretario provinciale del Patt Simone Marchiori in merito alle elezioni comunali di Rovereto, in programma per il prossimo 26 maggio.



"Con l'adesione del Patt - aggiunge Marchiori -, "Progetto per Rovereto" conferma il forte radicamento nel tessuto sociale ed economico roveretano e punta a rappresentare le istanze e le legittime aspettative della società civile roveretana in un cammino di condivisione aperto al contributo di tutti quelli che condividono la necessità di dare nuovo impulso e di aumentare la capacità di attrazione della nostra città. Insieme daremo vita e anima a un percorso che possa dare una svolta alla comunità roveretana, con la volontà di imprimere quella fase di nuovo sviluppo e di nuovo slancio di cui la seconda città del Trentino ha evidente bisogno, una primavera di rinascita politico-amministrativa che noi siamo e saremo impegnati a favorire in tutti i modi".