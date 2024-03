Alla Luxottica Rovereto ci saranno circa una settantina di stabilizzazioni

ROVERETO. L'11, il 12 e il 13 marzo lavoratrici e lavoratori saranno chiamati a votare la nuova Rsu in Luxottica a Rovereto. Nei mesi scorsi - ricorda una nota - i sindacati hanno sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo aziendale che riguarda 620 dipendenti a Rovereto. Un buon accordo che porterà nello stabilimento trentino circa 70 nuove assunzioni.



"Si tratta di personale con contratto a tempo indeterminato interinale, con contratti in somministrazione - spiega Gabriele Manica della segreteria Filctem Cgil -. Una decisione che ha accolto una forte richiesta del sindacato di aumentare le risorse umane e nello stesso tempo ridurre la precarietà. La contrattazione inclusiva è da sempre uno dei nostri punti cruciali. Una scelta che stiamo portando avanti anche in queste settimane come Cgil; stiamo lavorando a un percorso che dia voce anche a queste lavoratrici e lavoratori interinali che operano a nostro fianco con contratti e condizioni diverse".



L'integrativo porta in dote per tutti i 15.000 dipendenti del gruppo di Agordo anche un milione di euro per il welfare aziendale, miglioramento dei permessi e congedi, formazione specifica sulle molestie di genere e molto altro. Infine il nodo part time. Nello stabilimento roveretano da sempre c'è un forte ricorso al tempo parziale, circa il 37% dei dipendenti ne usufruisce. "con soddisfazione quest'anno la Rsu è riuscita ottenere nel confronto con l'azienda che la percentuale di part time restasse immutata. In questo modo sono state soddisfatte tutte le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori".



Anche sulla base di tutto ciò che l'auspicio è che ci sia una buona partecipazione al voto. "Per portare all'attenzione dei vertici aziendali le istanze dei dipendenti è importante avere un gruppo forte di rappresentanti, che si faccia carico dei bisogni e delle necessità di tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano nel nostro stabilimento senza alcuna distinzione”.



”Filctem e Cgil continueranno a lavorare in questa direzione, salvaguardando quello che abbiamo raggiunto in tutti questi anni, grazie alle battaglie vinte insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, e soprattutto costruendo una grande squadra di rappresentanti sindacali che saranno ogni giorno al fianco di tutti quanti".